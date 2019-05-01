وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد. واستقبل سموه محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد.

كما استقبل سموه اليوم الشيخة د. سعاد الصباح حيث اهدت سموه كتابا بعنوان «الكويت في عهد عبدالله بن صباح الصباح الحاكم الخامس «1866-1892» والذي يوثق ويوضح العلاقة الوثيقة التي جمعت بين أهل الكويت حكاما ومحكومين في تلك الفترة وحكم الكويت التي تميز تاريخيا واتسم بروح التشاور والتسامح وقد شكرها سموه، متمنيا لها التوفيق والنجاح. واستقبل سموه سعادة سفير جمهورية الصومال الفيدرالية الصديقة لدى الكويت السفير عبدالله محمد اودوا وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد سفيرا لبلاده.

كما استقبل سموه سفيرة جمهورية الارجنتين الصديقة لدى الكويت السفيرة كلاوديا أليخاندرا زامبييري وذلك بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد سفيرة لبلادهما.

