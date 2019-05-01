وطن النهار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أول من أمس الإثنين عمق العلاقات بين الكويت والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.

جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بـ (الداخلية) عقب استقبال الشيخ خالد الجراح رئيس جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية د. عبدالمجيد البنيان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد للاطلاع على أحدث المناهج النظرية والعلمية في المجال الأمني والدورات التدريبية لصقل رجال الأمن.

ووفقا للبيان فقد تم التباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات مع جامعة نايف العربية «التي تعد منارة عربية في الدراسات والبحوث الأمنية».

من جانبه، أشاد د. البنيان بالمستوى المتميز للمناهج التعليمية والتدريبية للعسكريين والمدنيين في الكويت، مؤكدا حرص السعودية على تبادل الخبرات والمعلومات مع وزارة الداخلية الكويتية بغية ترسيخ الأمن.

حضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام والوكيل المساعد للشؤون القانونية والبحوث والدراسات اللواء ماجد الماجد والوفد المرافق للضيف.

