وطن النهار

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) حفل تكريم المعلمين والطلبة المشاركين في البرامج المشتركة التي أطلقتها بالتعاون مع وزارة التربية بعنوان (تعزيز قيم النزاهة) للعام الدراسي 2018/2019.

وقال الأمين العام المساعد للوقاية في (نزاهة) سالم العلي في تصريح صحافي أمس الثلاثاء على هامش الحفل ان البرنامج يأتي تفعيلا لجملة من الأهداف أبرزها المادة 21 من قانون إنشاء الهيئة بشأن التعاون مع المؤسسات التعليمية لنشر قيم الشفافية والنزاهة والمواطنة وتعزيز جهودها في مساندة مؤسسات التربية والتعليم.

وذكر أن البرنامج يأتي تفعيلا لبرامج استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019/2024 بشأن اتخاذ التدابير الكفيلة بترسيخ ثقافة النزاهة لدى الأجيال القادمة من خلال مبادرات تعمل على تضمين مفاهيم النزاهة والمواطنة الواعية في جميع المناهج التربوية والتعليمية.

وأشار العلي إلى أن هذا التعاون انطلق منذ بداية العام الدراسي 2018/2019 لمختلف المراحل الدراسية بالمحافظات التعليمية وذلك عبر إطلاق مجموعة من الأنشطة الصفية واللاصفية تحت إشراف قطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية.

وأوضح أن هذه الأنشطة تهدف إلى غرس القيم والمفاهيم ذات الصلة بالنزاهة والشفافية ونشر الثقافة لتوعية الطلاب بمخاطر الفساد ومنع أسبابه وتأصيل القيم السامية في الممارسات الأخلاقية والمهنية لتوجيه سلوكيات وطاقات الطلاب نحو الممارسات الايجابية والقدرة على مواجهة المشكلات والتساؤلات الأخلاقية في حياتهم اليومية.

وأكد أن (نزاهة) في إطار جهودها الوقائية لتطبيق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تعمل بالتعاون مع المؤسسات التعليمية على إدماج القيم المضادة للفساد والمعارف المتعلقة بمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

