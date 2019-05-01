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وطن النهار

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مجلة الكويت احتفت بالتكريم الاستثنائي لسمو الأمير


أصدرت وزارة الاعلام العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر مايو الحالي، محتفياً بتكريم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، من قبل البنك الدولي تكريماً استثنائياً تقديراً وعرفاناً بمجهودات سموه لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية اقليميا ودوليا، فضلاً عن سعي سموه «لدعم السلام»، وهذا التكريم يراه سموه تكريما للكويت وشعبها. كما أفردت المجلة ملفا خاصا عن شهر رمضان المبارك شهر الصبر والطاعة والتسامح وجهاد النفس، الى جانب موضوعات ثقافية وفنية وأدبية متنوعة أضاءت جوانب معرفية متعددة، كما تضمن العدد مقالات لنخبة من الكتاب.


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