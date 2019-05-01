وطن النهار

فازت الكلية الأسترالية في الكويت بمسابقتين للطلاب والشباب المهني (SYP) اللتين أقيمتا في معهد الهندسة الكهربائية والالكترونية (IEEE). وأقيمت المسابقة الثانية التي نظمها معهد الهندسة الكهربائية والالكترونية لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي للمنافسة المهنية للشباب في الكويت بمشاركة طلاب من جميع أنحاء دول الخليج العربي للتنافس فيما بينهم في مختلف المسابقات، وشاركت مجموعتان من الطلاب بالكلية الأسترالية في الكويت بالفعاليات التي أقيمت يومي 19 و20 أبريل الحالي وتنافست المجموعات وتم الاختيار من بين الفائزين في مسابقة الروبوتات ومسابقة المشاريع.

