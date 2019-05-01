وطن النهار

برعاية وحضور مدير جامعة الكويت أ. د حسين الأنصاري أقيم صباح امس حفل افتتاح مركز الابتكار في جامعة الكويت التابع لقطاع التخطيط الممول من اللجنة الوطنية لدعم التعليم بتبرع من السيد جواد بوخمسين، وذلك بحضور أمين عام الجامعة ونواب المدير والأمناء المساعدين وقياديي الجامعة، كما حضر الحفل أعضاء اللجنة الوطنية لدعم التعليم ووقفية التعليم وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

واكد مدير الجامعة د. الأنصاري في كلمة القاها خلال الحفل أن افتتاح هذا المركز في جامعة الكويت يأتي تماشياً مع اعلان صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد شهر مارس الماضي مبادرته السامية لانشاء مركز الكويت للابتكار الوطني تأكيداً على الرؤية الثاقبة لسموه في أهمية توفير البيئة الحاضنة للابداع والابتكار بالتنسيق بين المؤسسات المعنية.

وتابع قائلا: وحرصت الجامعة ترسيخاً لدورها الرائد بالمجتمع على تبني أولويات الدولة المستقبلية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات ضمن استراتيجيتها الجديدة 18-22 التي تصبو من خلالها للعبور نحو بوابة الابتكار والتميز بين الجامعات، ومن تلك المبادرات يأتي افتتاح هذا المركز كأول مركز للابتكار في الجامعة لتكون جامعة الكويت من أوائل الجهات الحكومية في الدولة ذات مركز ابتكاري متخصص يتوافق مع التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد ويرتقي بأداء دولة الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية بين الدول.

وأوضح الانصاري أن انشاء مركز الابتكار تم من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة واللجنة الوطنية لدعم التعليم ووقفية التعليم، متوجهاً نيابة عن أسرة الجامعة - بجزيل الشكر والامتنان لضيف الشرف جواد بوخمسين لتبرعه السخي لتمويل انشاء مركز الابتكار من خلال اللجنة الوطنية لدعم التعليم وهذه المبادرة الكريمة التي هي خير مثال على ما جبل عليه أهل الكويت من مساهمات ومشاركة مجتمعية لدعم التعليم في مختلف مراحله وعلى وجه الخصوص دعم جامعة الكويت.

واجب وطني

من جانبه قال راعي الحفل السيد جواد بوخمسين سررت اليوم برؤية هذه الوجوه الخيرة من رجال العلم والاساتذة ورؤساء الجامعات ومربّي الاجيال ونحن نفتخر بهذه الكوكبة الطيبة من الرجال الذين يناضلون ويسهرون على مصلحة الكويت والنشء القادم من ابنائها الذين تخرجوا او سيتخرجون مستقبلا مشيرا الى المبادرات المثمرة التي تقدموا بها وحثوا على المساهمة فيها، خصوصا التي تشجع الشباب وأصحاب الشأن على دعم مثل تلك المبادرات.

وتابع بوخمسين قائلاً: الكويت بلد خير وعطاء بكل فئاتها ومنذ القدم تزخر بفكر العطاء والعمل والمثابرة في خدمة الوطن متسلحين بالروح الوطنية لافتا الى دور القيادة الحكيمة في ايصال الكويت الى المركز المرموق من خلال العطاء والاداء بقيادة صاحب السمو قائد الانسانية لتكون مركزا انسانيا عالميا واخيرا تكريمه من قبل البنك الدولي لمساهته التنموية.

واضاف: التنمية الحقيقية تبدأ بالعلم والتبرعات والعمل الانساني مثمناً للكادر التعليمي الذي يستحق الشكر لخلقهم نسيجاً اجتماعياً مميزاً بروح التآلف والتكاتف وان ما قام به من دعم انما هو واجب.

واعرب عن استعداده ليكون راعياً لكل النشاطات التي تحتاج الى دعم وتشجيع المتبرعين في كل مكان ليكونوا سندا للتعليم في كل المجالات لما يحتمه علينا واجبنا الوطني.

ثقافة الابتكار

وفي كلمة لها قالت رئيس قسم الابتكار المؤسسي بقطاع التخطيط المهندسة دانة بودي أن عجلة التحضير لهذا المركز بدأت منذ عام 2017 ونحصد ثمارها اليوم من خلال مشاركة جميع منتسبي الأسرة الجامعية والشركاء الاستراتيجيين للجامعة من الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف المنشودة من انشاء المركز.

تكريم بو خمسين

وفي ختام الحفل قام مدير الجامعة د. حسين الأنصاري بتقديم درع تذكاري للسيد جواد بوخمسين تقديراً لدعمه وتبرعه السخي لانشاء المركز وشكر أعضاء اللجنة الوطنية لدعم التعليم ووقفية التعليم على دعمهم اللامحدود لمشاريع جامعة الكويت وتطويرها.

تجدر الاشارة الى انه تم تمويل مركز الابتكار من خلال بروتوكول التعاون بين جامعة الكويت واللجنة الوطنية لدعم التعليم بتبرع من السيد جواد بوخمسين.

متطلبات جديدة للابتكار

تنفيذاً لتوجهات جامعة الكويت التي تحفز على الابتكار وتعتبره ركيزة من ركائز خطة جامعة الكويت 2018 - 2022، لذلك قام مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط بتأسيس المركز الابتكاري الأول في جامعة الكويت ليحفز ثقافة الابتكار في قطاع التخطيط بشكل خاص وجامعة الكويت بشكل عام وليكون نموذجا يحتذى به في منظومة التعليم، وتم تشكيل فريق عمل خطة الابتكار الاستراتيجية في جامعة الكويت بقرار رقم (10/2018) بتاريخ 3/7/2018 لاعداد خطة تشغيل مركز الابتكار التابعة لقطاع التخطيط.

مرفق (1) أهداف مركز الابتكار

يعتبر مركز الابتكار أداة تساهم في تعزيز ثقافة الابتكار وتشجيع ممارسة مهاراته يوميا، سيضم المركز قاعة ابتكارات وسيتم عقد جلسات وورش عمل مبنية على منهجية واضحة يتم من خلالها استخدام أحدث الوسائل المبتكرة التي تساهم في التواصل الى افكار مبتكرة تساهم في تطوير مسيرة العمل ومن أهداف المركز:

تطوير البنية التحتية في الجامعة الداعمة للمبادرات الابتكارية.

تعزيز نشر ثقافة الابتكار والتشجيع على ممارسته.

زيادة انتاجية المشاريع الابتكارية الادارية.

استفادة مراكز العمل واعضاء هيئة التدريس من قاعة الابتكار.

اكتشاف مواهب الموظفين وقادة العمل.

فتح قنوات التواصل بين المراكز المختلفة من خلال الأنشطة المختلفة.

وما يميز المركز ان مساحته مرنة قابلة للتغيير والاستخدامات المتعددة حيث يتم من خلالها اقامة الفعاليات التالية:

عقد الاجتماعات الدورية.

عقد ورش وجلسات العصف الذهني.

عقد الحلقات النقاشية.

مختبر لتجربة الأفكار الابداعية وتحويلها الى ابتكارات.

عقد الاحتفالات لترسيخ التواصل الاجتماعي بين القطاعات المختلفة واعضاء هيئة التدريس.

عقد الدورات والندوات لتطوير الكوادر البشرية.

كما ان الفئات المستفيدة من المركز تشمل الطلبة واعضاء هيئة التدريس والموظفين.

اشتراطات عامة لمركز الابتكار

يتم حجز القاعة عن طريق مراسلة مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط (قسم الابتكار المؤسسي).

تقديم طلب الحجز قبل أسبوعين من تاريخ تقديم المحاضرة أو الحلقة النقاشية.

تقديم طلب الحجز قبل شهر من تاريخ اقامة الفعالية بالنسبة للورش والاحتفالات.

أوقات حجز الورش، الحلقات النقاشية، المحاضرات ستكون ضمن الاوقات المخصصة لكل فعالية وفقا للتنسيق المسبق مع قسم الابتكار المؤسسي.

يجب الالتزام بالأوقات والمواعيد المتفق عليها مسبقا مع قسم الابتكار المؤسسي وفي حالة الرغبة في التغيير يتم ابلاغ قسم الابتكار المؤسسي قبل أسبوع من تاريخ الفعالية.

لكل قاعة طاقة استيعابية محددة، وعليه يمنع ان يتجاوز الحضور عدد المقاعد المخصصة لهم.

يوفر المركز أدوات العرض المرئي والسماعات وتتحمل الجهة المسؤولية الكاملة في حالة تلف أو عطل الأجهزة المستخدمة من قبلهم.

المركز ليس مسؤولا عن المفقودات.

يمنع استخدام المساحة خارج مركز الابتكار دون اخذ الموافقة المسبقة على ذلك.

يجب احضار أي معدات أو مواد لازمة للفعالية قبل يوم من بدء الفعالية.

سيقوم مسؤولو المركز بمناقشة وشرح الأمور الفنية للقاعة وكيفية تشغيلها، وفي حال استخدام اجهزة خارجية تم الموافقة عليها يتم تركيبها واعدادها بالتنسيق مع مسؤولي المركز.

ضوابط محتوى الفعاليات

الفعالية يجب ألا تمس الأديان السماوية وألا تتعرض لأمن الوطن واستقراره.

لا يسمح بإقامة الفعاليات التي لا تلتزم بالآداب والأخلاق العامة.

يجب الالتزام بالمحتوى العلمي المقدم مسبقاً إلى قسم الابتكار المؤسسي.

يجب الالتزام بتقديم المحاضر المتفق عليها مسبقا في نموذج التقديم.

في حال الاخلال بأي من البنود السابقة يحق لإدارة المركز توقيف الفعالية.

يمنع على الجهة استخدام القاعة لجهة أخرى أو لغرض آخر غير المتفق عليه في النموذج.