وطن النهار

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس انتهاء مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح «دون وجود متحدثين كمؤيد ومعارض للاستجواب ودون تلقيه أي اقتراحات».

جاء ذلك بعد انتهاء مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين محمد المطير ومحمد هايف ضمن بند الاستجوابات. والذي لم يحظ سوى بموافقة 5 نواب فقط على تقديم كتاب لطرح الثقة.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أكد ان اجراءات اجتياز اختبارات المتقدمين على وظيفة محام (ب) في ادارة الفتوى والتشريع تمت وفق قانون تنظيم (الفتوى والتشريع) الذي ينص على أن «المسؤول عن الادارة هو رئيس الفتوى».

وقال أمام مجلس الأمة عقب انتهاء النائبين المستجوبين محمد المطير ومحمد هايف من بداية مرافعتهما أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منهما الى الوزير بصفته ضمن بند الاستجوابات. ان ادارة الفتوى والتشريع وضعت ضوابط بشأن كيفية اختيار العدد المطلوب من المتقدمين لوظيفة محام (ب) حيث ان من تقدموا بطلب التوظيف تجاوز عددهم العدد المطلوب للتعيين وهو أكثر من 400 متقدم.

ولفت الى نشره تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوضح من خلالها انه وفقا لما انتهت اليه اللجنة المكلفة باجراء المقابلات الشخصية لمن اجتاز الاختبارات في توظيف المتقدمين لوظيفة محام (ب) في ادارة الفتوى والتشريع فقد اعتمدت أكثر من 400 متقدم ومتقدمة لهذه الوظيفة.

وأضاف انه نشر تغريدة أخرى على حسابه في (تويتر) بتكليفه ادارة الفتوى والتشريع الاعلان عن الاستعلام عن اجراءات اجتياز الاختبارات.

وأوضح ان التعيين في ادارة الفتوى والتشريع كان مغلقا طوال الثماني سنوات الماضية مشيرا الى قيامه بفتح باب التعيين الى وظيفة محام (ب) وزيادة أعدادهم من 100 محام الى 400 محام الذين تم قبولهم.

وأعرب عن ترحيبه بمبادرة عدد من النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول ضوابط نتائج قبول الدفعة الأخيرة لوظيفة محام (ب) في (الفتوى والتشريع) مؤكدا انه ليس لديه شيء يجزع منه.

وتساءل عن أسباب قيام النائبين بتقديم الاستجواب بعد يومين من قرار مجلس الأمة بالموافقة على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بهذا الشأن رغم موافقة جميع النواب على هذا الطلب.

وحول الاجراءات التي تمت بشأن قبول الدفعة الأخيرة لوظيفة محام (ب) في ادارة الفتوى والتشريع أشار الوزير الى قراره بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد للنظر في طلبات المتقدمين لهذه الوظيفة.

وتطرق الى اعلان اللجنة المكلفة بهذا الشأن قبول 35 متقدما لوظيفة محام (ب) حاصلين على تقدير امتياز و275 حاصلين على تقدير جيد جدا و133 حاصلين على تقدير جيد مؤكدا ان جميع من تم قبولهم من خريجي جامعات معترف فيها.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا، وتلا الامين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين، ثم تلا تقريرا عن مدى التزام النواب بحضور اجتماعات اللجان عن الاسبوعين الماضيين، ثم دخل في بند التصديق على مضابط الجلسات الماضية.

عبدالصمد: في الجلسة السابقة طرح موضوع تزوير الجناسي وتشكيل لجنة تحقيق، وانا ممن رفع يده كموافق على تشكيل اللجنة المستقلة، لكن وسائل التواصل طرحت الامر بشكل مشوه، وللاسف المجتمع تناول الامر بشكل طائفي وعرقي، وهي محاولة لتشويه صورة المجلس امام الاخرين، وما تداول في وسائل التواصل والاعلام افتراء حتى اسم الرئاسة لم يظهر وكذلك اسمي.

الغانم: تم التصويت على اقتراحين، وانا معروف بأنني صوت مع المقترحين سواء لجنة الداخلية او لجنة مستقلة، ومسألة ما ينشر في وسائل التواصل امر اخلاقي، وانا لا املك التحكم بما هو خارج المضبطة، والمضبطة ذكرت تحديدا ما تم داخل القاعة، حتى ان هناك اسماء نشرت كمؤيدة وهي لم تكن داخل القاعة، وهناك من بادر واوضح انه مؤيد لكنه لم يكن متواجدا وقت التصويت، والتصويت برفع الايدي لا يتم فيه تدوين الاسماء، ومن يرد بيان التصويت بالاسماء يقدم طلب نداء بالاسم، وبيان الامانة العامة واضح بهذا الشأن، وما ذكر في وسائل التواصل غير دقيق وغير صحيح ولا يعتد به، وليس دور الامانة العامة ان تنشر التصوير حول تصويت برفع الايدي فهي تؤدي دورها في وقتها وترصد العدد وتعلن النتيجة.

بدر الملا: هذا الموضوع كان مقبورا في اللجان لعامين، واخرجوا الكاميرات ليرى الشعب من صوت، ولا نقبل التشكيك بأننا نثير تمزيق الوحدة الوطنية، وبيان الامانة العامة غير واضح.

ووافق المجلس على شطب ما اثير في الجلسة الماضية من مساس بالسلطة القضائية، ثم وافق على المضابط للجلسات الماضية.

وانتقل المجلس الى بند كشف الاوراق والرسائل الواردة. ودخل المجلس في نقاش 5 رسائل واردة ووافق عليها.

عاشور: نريد تجاوباً من وزير المالية لتجنب تكرار المأساة مع سوق الزل والسلاح كما جرى مع سوق المباركية، اما الاخوة العسكريين البدون فيجب انصافهم وصرف رواتبهم في حساباتهم البنكية، فهي حسابات فتحت وفق هوايتهم العسكرية، وان لم يتجاوب وزير المالية فسيواجه مني بموقف سياسي، ولا نرضى ظلم العسكريين وهم المدافعون عن المنشآت العسكرية.

عبدالكريم الكندري: في رسالة سوق الزل والسلاح نؤيد مقترح عاشور، ولماذا كل ماهو جميل في الكويت نزيد تعقيداته وهي المتنفس الوحيد والمزار لضيوفنا، وادخال هذه المشروعات في مشروعات الشراكة مرفوض، بل يجب حماية هذه المواقع كتراثية، وهذه امور لا ينظر لها بربحية انما هي تراث يستحق الحفاظ عليه، ثم انها مصدر رزق لاسر صغيرة. واعتبر ان معوقات المدن الاسكانية وتأخر انشاء المشروعات ينبئ بكارثة، وجنوب سعد العبدالله لم تنجز فيها الكثير لازالة المعوقات حتى ان اللجنة المختصة في مجلس الوزراء لم تؤد ما عليها، والناس تخشى على مصالحها الخاصة وبيت العمر، وفي الايام القادمة سنرى تعطل اكثر للمشروعات لان الوزراء غير متعاونين ورئيس الوزراء يتحمل الامر لان لديه لجنة خدمات مسؤولة في مجلس الوزراء.

بدر الملا: نحن بحاجة الى اعادة المادة 16 من اللائحة الداخلية بشكل جديد، ووجودها يعزز ضمانات النائب عند نقاش مسألة اسقاط عضويته، ولا يكتفى بما تم الاستعاضة فيه من قانون الانتخاب. وقال: سكن العزاب في المناطق يؤرق السكان، ويزيد من تفشي الجرائم والمخاطر وعلى وزراء البلدية والكهرباء التعامل مع المباني المخالفة. وسوق الزل والسلاح يجب أن يتضمن النص على شرط عدم الاضرار بمصلحة الغير لحماية المستأجرين من اي زيادة اسعار او خلوات.

صفاء الهاشم: الحكومة توزع الاماكن التراثية التي تحمل رائحة وشكل الكويت وتود منحها لهيئة الشراكة التي تعبث بالبلد وكل مشروعاتها فاشلة ومرفوضة من ديوان المحاسبة، مشروعات المترو والنفايات الصلبة من قبل هيئة الشراكة كلها فشل وشبة سرقات وهدر «بوقات»، لافتة الى ان سكن العزاب في المناطق السكنية يجب ان يكافح للحد من جرائم العزاب في ترويج المخدرات وصناعة الخمور وسرقة الخدم لتشغيلهم في الدعارة، هذا دور رئيس الوزراء والنائب الاول ووزير الداخلية لديكم قوانين طبقوها ولا نقبل تدهور الكويت يوما بعد يوم.

عبدالله الكندري: وزيرة الاسكان والحكومة تحطم احلام الشباب، ومدينة سعد العبدالله يتطلع الناس فيها لـ 45 ألف وحدة سكنية تؤوي حوالي 200 ألف كويتي لكن الحكومة تعرقل الامر بعدم ازالة المعوقات، وهل هناك مستفيدون يعرقلون الامر للحيلولة دون خفض اسعار العقار. وقال: من يؤجر السكن للعزاب يمكن مخالفته بعشرة آلاف دينار وكم منهم تم ردعه حتى يتعظ البقية، وللاسف احد الوزراء السابقين اشترى اغلب مساكن الرميثية قطعة 13 واجرها على عزاب فماذا يعني هذا عند المسؤولين.

الفضل: المدن العمالية التي يفترض ان تنجز هي 6 مدن وتأوى حوالي 200 الف، من يؤخر انجازها، داعيا الوزراء لرؤية المناطق المخترقة من العزاب، من عالم اخر خارج القانون طبيا وغذائيا، ونريد حداً اقصى للحكومة لاخراج العزاب وقطع التيار وتحديد المناطق البديلة، واذا لم تحل الحكومة الامر فستفقد الثقة من الشعب اذ لا يقبل احد ان تخرج تقارير المباحث بأن سكان العقارات هم اسر لا عزاب.

عبدالله الرومي: رسالة النائب يوسف الفضالة ليست سليمة ومكتب المجلس ليس لجنة، وهو لا ينظر في الاقتراحات ولا يعد تقريراً وهذه اختصاصات اللجان، والامر مناط باللجان.

خالد الشطي: نحن لا مانع لدينا لسد اي فراغ تشريعي، بخصوص الرسالة الاولى ومقترحات تعديل اللائحة الداخلية، انما نحتاج المدة لان اللائحة بحاجة تعديلات واسعة ولا تكفي اسبوعين، وقد نحتاج الى دور الانعقاد المقبل.

يوسف الفضالة: نتمنى من اللجنة التشريعية الاسراع بتقرير لسد فراغ المادة 16 من اللائحة التي الغيت بحكم الدستورية.

عبدالله فهاد: اليوم ولا احد من اعضاء المجلس محصن من اسقاط عضويته بأى سبب من الاسباب، ولا يوجد اي ضمانة للاعضاء.

الغانم: حكم المحكمة الدستورية واجب التنفيذ والغى المادة وانتهى الامر.

وزير المالية: هناك تضاد في القوانين بين قانون املاك الدولة، وقانون مشروعات الشراكة، وان كان هناك تعديلات يجب أن تكون على قانون هيئة الشراكة وعلى اللجنة التشريعية الاستعجال في استثناء المواقع التراثية، فنحن كوزارة مسائلون ومحاسبون من قبل ديوان المحاسبة لتنفيذ نصوص القانون وترسية الامر على افضل الاسعار واكثر العطاءات، ونحن مستعدون لتأخير طرح الموضوع وترسيته.

الغانم: الاغلبية الساحقة من النواب متفقون على استثناء المواقع التراثية وحمايتها.

الشطي: اللجنة التشريعية مستعدة لحسم الاقتراح بقانون خلال اسبوعين.

عبدالصمد: طبيعي ان كل مستثمر يأتيك بأفضل الاسعار لانه لا سقف امامه في مسألة الايجارات فيزيدها لتغطية عرضه.

وزير المالية: البنك المركزي اصدر توجيهاته للبنوك باستمرار صرف الرواتب لمدة 6 شهور تالية للعسكريين، ولا نملك العمل الا وفق القوانين واللوائح بالدولة، وتم السماح للبدون باستخدام بطاقاتهم المنتهية، والجهاز المركزي للبدون له قانون ونحن نحترمه ونعمل بموجب نصوصه.

عاشور: نحن نشكر تجاوب الوزير، ويجب ان نفهم الجهات الحكومية انها غير تابعة للجهاز المركزي وتعليماته، والقرارات يجب ان تصدر من وزير المالية للبنك المركزي للبنوك التجارية، ومادام العسكري قائما بعمله فتصرف رواتبه، وهذه سياسة حكومة ولا نقبل تعليمات الجهاز المركزي لان الحسابات فتحت وفق الهوية العسكرية النافذة.

وزير البلدية: سكن العزاب هو مخالف وفق القانون، ونحن شكلنا لجنة منذ فبراير مع عدة جهات حكومية وهي تعمل الان في وتيرة ممتازة، وتخاطب الجهات لقطع التيار الكهربائي وعمل محاضر لاحالة الامر للنيابة العامة لاتخاذ جزاءات قضائية، وفي الفترة المقبلة سندخل في عمليات قطع التيار الكهربائي، ولا مانع لدينا لتقديم تقرير بما تم.

عبدالصمد: سبق ان طرح موضوع البدون ومناقشته، والاستجوابات مقدمة عليها، وهناك طلب استعجال المناقشة موقع من 28 نائبا ويجب ادراجه على جدول الاعمال، والقضية مهمة ورئيس المجلس بنفسه قال ان هناك حلا مقبلا للبدون ويراعي المصلحة العامة، ولا ينبغى للجهاز المركزي للبدون ان يتجاوز وهو صادر بمرسوم ويتجاوز على القوانين، وعلى وزير المالية التعاون والتنسيق مع الجهاز وفق القانون لا المرسوم ولا نقبل ان يقوم الجهاز المركزي بالتجاوز على القوانين، وهناك امور اخلاقية يتعرض لها البدون، وانا لا اقول بالأمور الشخصية اطلاقا ومستعد للمواجهة.

الغانم: في الجهاز اناس نثق فيهم وهم فضلاء، ونحن نقول هذا حتى لا يفهم كلام عبدالصمد على منحى اخر، والاحترام والحشيمة للجميع في الجهاز.

محمد هايف: وزير الداخلية في الجلسة قال ان لا مشكلة لديه في ادراج القانون ويفترض ان يتم ذلك اذ ما تم ادراجه طلب استيضاح.

الغانم: الطلب المدرج هو المناقشة لا الاستيضاح والقانون كذلك مدرج على جدول الاعمال، ولكن سنبدأ وفق المستجدات.

وتلا الامين العام مضامين العرائض والشكاوى، ووافق المجلس على تأجيل الاسئلة الى الجلسة المقبلة. وانتقل المجلس الى بند الاستجوابات.

بند الاستجوابات

الغانم: هل يوافق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم؟

الوزير انس الصالح: لقد ارسلت طلب استيضاح للمستجوبين من اجل اطلاع الشعب والنواب على الوقائع، وحتى يتمكن النواب من الحكم، ولم يتجاوب معي المستجوبون، واثروا ابقاء الاستجواب مبهم، ومع ذلك انا مستعد للصعود للمنصة، وارجو من الرئاسة تنبيه المستجوبين عند ذكر وقائع غير مدرجة بالاوراق.

الغانم: هل يوافق وزير الاعلام على مناقشة الاستجواب الموجه اليوم؟

الوزير محمد الجبري: بعد التوكل على الله انا جاهز لمناقشة الاستجواب اليوم.

الغانم: متوقع ان تنتهي الجلسة فجر الاربعاء، على الا تعقد جلسة صباح الاربعاء، على ان ننهي قانون السجل العيني والغش التجاري.

خلف دميثير: نتمنى تعديل مدة مناقشة الاستجواب لان فيها مضيعة لوقت البلد، ففي كل دول العالم الاستجواب عبارة عن نصف ساعة وهو استيضاح وجواب وتنتهي المسألة والحكم للشعب وانتهينا.

الغانم: عليك تقديم الاقتراحات والتعديلات واللجان تتابع الامر وانا دوري اطبق اللائحة.

وتحدث النائب محمد هايف في بداية الاستجواب عما وصفه بـ «التجاوز الصارخ والظلم الكبير» للمتقدمين على وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع معتبرا إياه وفق رأيه «تحطيما ومصادرة لحقوق الكفاءات من الشباب».

وشدد في كلمة المتحدث الأول من المستجوبين أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله والنائب محمد المطير إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته ضمن بند الاستجوابات. على رفضه ما سماه بـ «مصادرة حقوق الكفاءات عبر الاستثناءات والمحسوبية» اللذين أصبحا هما الأصل عند الوزير قائلا ان التعيين في الجهات الحكومية يجب ألا يخضع لـ «المساومات» ولا بد أن يكون المعيار هو الكفاءة وان «ممارسة بعض الوزراء لهذه الثقافة في التعيينات لن يمر». واتهم الجهات الحكومية التابعة لوزير مجلس الوزراء بـ «تجاهل» ملاحظات ديوان المحاسبة وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية المقدمة من النواب قائلا ان «الوزير لا يرد على أسئلتي البرلمانية وتجاهلها دون إبداء الأسباب ما يعني عدم اعترافه بها». وانتقد ما وصفه ب»التجاوزات» التي مارسها الوزير في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باستثناء الموظفين من شرط الخبرة والمؤهل إضافة إلى الاستعانة بمستشار اجنبي براتب يخالف لائحة شؤون التوظف في الهيئة. ورأى ان «الأصل عند الوزير هو منح الاستثناءات في مجلس ديوان الخدمة المدنية» مشيرا إلى عدد التظلمات المقدمة من الموظفين بشأن المناصب الاشرافية «الكبيرة» إلى الديوان على حد قوله إضافة إلى التعسف من قبل الوزير مع الموظفين في طلبات النقل والندب المقدمة لدى الديوان. وأبدى استياءه لما اعتبره بـ «عدم خضوع الموظفين الذين تم تعيينهم في المحافظات لنظام البصمة في الحضور والانصراف والتكدس الحاصل في تعييناتهم دون إعطائهم أي مسؤولية أو مهام إضافة إلى حرمانهم من الترقيات والتقييم». وأكد ان نواب مجلس الأمة يحملون أمانة ومسؤولية عظيمة في مراقبة عمل الوزراء وتوجيه الاستجوابات إليهم في حال تقصيرهم عن أداء دورهم وقدر الوزراء هو تحمل مسؤوليتهم السياسية تجاه الاستجوابات.

بدوره، انتقل النائب محمد المطير ما اسماه بـ «ممارسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح من ترضيات للنواب في التعيين على وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع» معتبرا إياه «انعداما للعمل المؤسسي».

واتهم الوزير بـ «الظلم الصريح» في التعيين لهذه الوظيفة بدلا من اتباع معيار الكفاءة مشيرا إلى «وجود أكثر من 900 متقدم نجح منهم أكثر من 100 متقدم وأن الإدارة تعمدت عدم إعطائهم الدرجة الكافية للنجاح في المقابلة الشخصية».ورأى أن بعض المتقدمين إلى وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع «ظلموا باعتبارهم حاصلين على تقدير امتياز من جامعات مستواها عال مقابل قبول من هم أقل كفاءة منهم».وأبدى تساؤله عن إمكانية وقدرة إدارة الفتوى والتشريع على استيعاب أكثر من 400 متقدم تم قبولهم في وظيفة محام (ب) وتوفير أماكن لهم في الإدارة. وانتقد ما اعتبره «غيابا لدور وزير (مجلس الوزراء) في خطة عمل الحكومة إضافة إلى تحميله مسؤولية «التقصير» في مشاريع الدولة.

وفي رده على ما أثاره مستجوبوه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ان اجراءات اجتياز اختبارات المتقدمين على وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع تمت وفق قانون تنظيم (الفتوى والتشريع) الذي ينص على أن «المسؤول عن الإدارة هو رئيس الفتوى».

وقال عقب انتهاء النائبين المستجوبين محمد المطير ومحمد هايف من بداية مرافعتهما أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منهما إلى الوزير بصفته ضمن بند الاستجوابات.

وزاد: ان إدارة الفتوى والتشريع وضعت ضوابط بشأن كيفية اختيار العدد المطلوب من المتقدمين لوظيفة محام (ب) حيث ان من تقدموا بطلب التوظيف تجاوز عددهم العدد المطلوب للتعيين وهو أكثر من 400 متقدم.

ولفت إلى نشره تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوضح من خلالها انه وفقا لما انتهت إليه اللجنة المكلفة بإجراء المقابلات الشخصية لمن اجتاز الاختبارات في توظيف المتقدمين لوظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع فقد اعتمدت أكثر من 400 متقدما ومتقدمة لهذه الوظيفة.

وأضاف انه نشر تغريدة أخرى على حسابه في (تويتر) بتكليفه إدارة الفتوى والتشريع الإعلان عن الاستعلام عن إجراءات اجتياز الاختبارات.

وأوضح ان التعيين في إدارة الفتوى والتشريع كان مغلقا طوال الثماني سنوات الماضية مشيرا إلى قيامه بفتح باب التعيين إلى وظيفة محام (ب) وزيادة أعدادهم من 100 محام إلى 400 محام الذين تم قبولهم.

وأعرب عن ترحيبه بمبادرة عدد من النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول ضوابط نتائج قبول الدفعة الأخيرة لوظيفة محام (ب) في (الفتوى والتشريع) مؤكدا انه ليس لديه شيء يجزع منه.

وتساءل عن أسباب قيام النائبين بتقديم الاستجواب بعد يومين من قرار مجلس الأمة بالموافقة على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بهذا الشأن رغم موافقة جميع النواب على هذا الطلب.

وحول الإجراءات التي تمت بشأن قبول الدفعة الأخيرة لوظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع أشار الوزير إلى قراره بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد للنظر في طلبات المتقدمين لهذه الوظيفة.

وتطرق إلى إعلان اللجنة المكلفة بهذا الشأن قبول 35 متقدما لوظيفة محام (ب) حاصلين على تقدير امتياز و275 حاصلين على تقدير جيد جدا و133 حاصلين على تقدير جيد مؤكدا ان جميع من تم قبولهم من خريجي جامعات معترف فيها.

وأشار الصالح إلى عدم استلامه من النائب محمد المطير منذ توليه منصبه الوزاري إلا سؤالا برلمانياً واحدا وكان «بعد تقديم النائب للاستجواب الموجه لي ما يعني انه لم يتدرج في استخدام أدواته الرقابية» متسائلا «كيف يقدم سؤالا برلمانيا كان قد جاء ضمن محاور الاستجواب».

وانتقد الوزير عدم رد النائبين المستجوبين على طلب الاستيضاح الذي تقدم به الأسبوع الماضي، مشيرا إلى احتواء الاستجواب على ثلاث ورقات دون تضمنه لواقعة محددة. وأكد خضوعه لرقابة ديوان المحاسبة مبينا ان ما قامت به الحكومة بدعوتها رئيس ديوان المحاسبة لحضور الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء «يعد سابقة ويؤكد انها حكومة محاربة فساد».

وأشار إلى تشكيل لجنة قضائية لمعالجة ما ورد في محاور استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق التي شمل أحد محاورها الجهاز المركزي للمناقصات العامة وانتى القرار بـ «إحالة تقرير اللجنة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)».

وتطرق الوزير الصالح إلى قرار تشكيل لجنة للنظر في التظلمات المرفوعة من موظفين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ورأى ان هناك محاور متشابهة في الاستجواب الحالي الذي قدم له من النائبين مع استجواب آخر وجه في السابق إلى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

وعقب انتهاء الوزير من مرافعته اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انتهاء مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح «دون وجود متحدثين كمؤيد ومعارض للاستجواب ودون تلقيه اي اقتراحات».

