وطن النهار

قال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة خلال كلمته في المؤتمر الأول للمجلس البلدي تحت عنوان «البلدي» عراقة المسيرة... وشراكة التنمية، أمس، بحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، انه «لمن دواعي سروري تلك الرعاية الكريمة لسمو رئيس مجلس الوزراء لمؤتمرنا هذا وتشريفه لنا بالحضور ووجوده اليوم بيننا، وهو ما يعد دليلاً على القناعة الراسخة بالدور الحيوي الذي يلعبه المجلس البلدي على صعيد النهضة والتنمية في دولة الكويت».

وأضاف الشعلة قائلاً: كما يسعدني أن أرحب بحضوركم جميعاً شاكراً لكم حسن تفاعلكم ومشاركتنا أعمال هذا المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه لمجلس يضم العديد من الكفاءات الوطنية الشابة التي تتوق لخدمة وطننا العزيز اسهاما منها في نهضته ورفع رايته، مضيفاً كذلك: «تعلمون ونعلم جميعاً عراقة المجلس البلدي وأهمية دوره منذ بدء هذه الحقبة من تاريخ دولة الكويت الحديث، وفضلا عن كونه منطلقاً للديموقراطية الكويتية على مدار عقود طويلة كان شريكاً للدولة باسم الشعب في عملية النهضة ومسيرة التنمية وتعزيز عملية المشاركة في رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي وغيره».

وأشار الشعلة الى أن الكويت مقبلة على تحد كبير يتمثل في رؤية الكويت 2035 (كويت جديدة) لتكون مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار في المنطقة تنفيذاً لرغبة سمو الأمير، وبالتالي فان الحاجة ماسة لتقييم مسيرة هذه المؤسسة الشعبية التنموية التي تعد أحد أهم أركان تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية كي تنطلق هذه المؤسسة العريقة في مسارها متناغمة في أدائها مع بقية مؤسسات الدولة لمواجهة هذا التحدى، لذلك فقد كان المؤتمر غير المسبوق.

وقال اننا اليوم وبعد تسمية الكويت من قبل الأمم المتحدة مركزاً عالمياً للعمل الانساني، وتسمية أميرناً المفدى قائداً للعمل الانساني وهما لقبان مستحقان غير مسبوقين، أمام استحقاق تاريخي لا بديل عنه ولا مفر منه يتمثل في تقديم النموذج الأمثل للتنمية الذي يكون قدوة للآخرين خصوصاً بعد منح مجموعة البنك الدولى لسمو الأمير لقب (أمير التنمية) وهو لقب (صادف أهله) وهو أيضا غير مسبوق بل ومستحق لقائد تجاوز مفهوم « التنمية» لديه الأبعاد المحلية والاقليمية الى سماء العالمية.

بوابة رئيسة

من جانبه، تقدم رئيس المجلس البلدي المهندس أسامة العتيبي، بالشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء، لتفضله برعاية وحضور المؤتمر الذي ينظمه المجلس البلدي لأول مرة، وهو ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية العليا وفي مقدمتها سمو الأمير، وسمو رئيس مجلس الوزراء نحو تحقيق أهداف عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، في شتى مجالاتها وعلى جميع مستوياتها.

وقال العتيبي ان حرص المجلس البلدي على عقد هذا المؤتمر، يأتي انطلاقا من أهمية توثيق علاقات التعاون والتنسيق مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة بخطط التنمية، استنادا الى ما أسفرت عنه الاجتماعات التنسيقية عبر لجانه المختلفة مع الجهات الحكومية، من أجل تبسيط وتذليل العديد من المعوقات والتي كانت سببا في تعطيل الكثير من المشاريع، بل وتوقف بعضها الآخر، وصولا الى تحقيق الرؤية السامية للكويت الجديدة 2035، معتبراً المجلس البلدي البوابة الرئيسة لمتطلبات مؤسسات الدولة لتنفيذ الخطة التنموية.

