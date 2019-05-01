وطن النهار

قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أول من أمس الاثنين إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعد ركيزة استراتيجية وأساسية تسهم في استقرار المجتمع وتضمن للمواطنين حياة كريمة مستقرة وآمنة اقتصاديا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الحجرف خلال الحفل الذي نظمته (التأمينات) برعايته لتكريم مديرها العام السابق حمد الحميضي نظرا لمجهوداته التي بذلها طوال فترة خدمته.

وأضاف أننا نفتخر بتكريم المدير العام السابق للمؤسسة حمد الحميضي ونائبه لشؤون الاستثمار والعمليات السابق الشيخ عبدالله الجابر الصباح ونائبه لشؤون تكنولوجيا المعلومات السابق أحمد التركي لإسهامهم في صياغة دور وأهداف (التأمينات) طوال خدمتهم.

وأوضح أن المكرمين عملوا وسط تحديات كبيرة وصعوبات في سبيل تحقيق الهدف الأسمى لأي مؤسسة ضمان اجتماعي وهو «الحفاظ على الاستدامة المالية للمؤسسة». وذكر الحجرف أن المكرمين جعلوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحد الأعمدة التي يقوم عليها الأمن الاجتماعي للكويت حتى باتت تشكل ضمانة للمستقبل ينبغي الحفاظ عليها.

من جانبه قال المدير العام للمؤسسة مشعل العثمان في كلمة مماثلة إن هذا التكريم جاء تقديرا وعرفانا بمجهودات «كوكبة من أبناء الكويت» الذين تميزوا في العطاء.

وأضاف العثمان أن هذه الكوكبة التي تولى أفرادها مسؤوليات القيادة والإدارة في المؤسسة سجلوا إنجازات ونجاحات عدة وكانوا مثالا للتفاني والإخلاص والعطاء الذي رسَّخ مكانة المؤسسة ودورها في خدمة الأمن الاجتماعي للكويت.

