وطن النهار

انتهت هيئة القوى العاملة، من اقرار واعتماد اجراءات العمل الموحدة المشتركة لملفات العمل الأميركية مع مديرية التعاون العسكري، بعد سلسلة من الاجتماعات التي تأتي ضمن اطار التنسيق المتواصل مع وزارة الدفاع حول آلية تسجيل عقود خدمات الدعم اللوجستي للجيش الأميركي بادارة عمل العقود والمشاريع الحكومية.

وأكد نائب مدير عام شؤون العمالة في الهيئة حسن الخضر، توقيع مذكرة مشتركة بين ممثلي الطرفين، موضحا أن الآلية الجديدة تتيح تسجيل العقود المشار اليها وفقا لاجراءات محددة تتضمن ضوابط فتح ملفات هذه العقود، مشيرا الى أنه تم تحديد الجهات المخولة باستلام طلبات فتح الملفات، فضلًا عن تحديد اعتمادات التوقيع أمام الهيئة، كما تم التوافق حول آلية تقدير الاحتياج عبر الوحدات المختصة بالهيئة.

