وطن النهار

نظم معهد المرأة للتنمية والسلام بمناسبة اسبوع الأصم العربي الـ44 للتعرف على احتياجات هذه الشريحة أمس فعاليات ملتقى الأصم الكويتي الثالث بعنوان «مسؤوليتكم توظيفي».

وأكدت رئيس المعهد كوثر الجوعان ان فئة الصم وضعاف السمع يلعبون دوراً رئيساً في قطاعات المجتمع ونسبتهم لا بأس بها، مشيرة الى ان التنمية لا يمكن ان تقتصر على مواطنين دون آخرين والعدالة والمواطنة لا تكون إلا بمشاركة كل من يتمتع بكامل الأهلية القانونية بأن يمارس حقوقه ويتمتع بواجباته التي نص عليها الدستور الكويتي. وأضافت ان هذا العام تم التركيز على توظيف الصم في قطاعات العمل المختلفة، مبينة ان هناك تهميشاً للصم ليس في الكويت فحسب رغم تمتعهم بكفاءة وبدرجات علمية عالية، لذا يجب وضع فئة الصم في المكان المناسب حسب التخصص، مطالبة ان تحوي رؤية 2020 - 2035 فئة الصم التي تحتاج أكثر في ابراز ادوارها.

وذكرت الجوعان ان التعليم في مدارس التربية الخاصة لا يزال تقليدياً فالشخص في الوظيفة لا يمكن ان يعطي اذا لم تكن المخرجات جيدة، لافتة الى ان المجتمع يعاني من مستوى التعليم بصفة عامة، مناشدة وزارة التربية والامانة العامة للتخطيط الاهتمام بالتدريس وتعليم الطلبة من خلال التركيز على الحرف والمهن والورش.

وأضافت ان الهدف من ملتقى الاصم الكويتي تعزيز ثقافة جديدة للصم في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة والدول العربية عامة والعمل على خلق مبادرات وتوصيات جادة والتعرف عن قرب على أهم تجارب الصم وضعاف السمع وزيادة فرص اندماجهم في المجتمع بشكل كامل تطبيقا للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة وتأكيد دورهم ومكانتهم في خطط التنمية، مبينة ان هناك تنوعاً في التجارب والأطروحات التي ستعرض خلال الملتقى.

من جانبه اكد المستشار في ادارة التنمية البشرية السعودية وعضو جمعية المعاقين السعوديين ورئيس الملتقى الكويتي محمد الرسيح وجود مرحلة أعظم من الاعاقة وهي توظيف ذوي الاعاقة وكيفية دمجهم في المجتمع ليصبحوا مواطنين صالحين يشغل حيز من الوظيفة أسوة بالأصحاء، مشدداً على أنهم بحاجة للدعم المادي والمعنوي وليس الشفقة.

