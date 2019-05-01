وطن النهار

أعرب نائب وزير الخارجية خالد الجار الله عن تهانيه الحارة للجمهورية الايطالية بمناسبة عيدها الوطني مؤكدا أن الكويت تعتز بعلاقاتها مع ايطاليا وهي علاقات متطورة ومتميزة مشيرا خلال مشاركة سفارة ايطاليا احتفالها بالعيد الوطني الـ 73 لوجود تواصل بين مسؤولي البلدين من خلال تبادل الزيارات فضلا عن وجود مصالح مشتركة بين البلدين، مؤكداً وجود تطور في مختلف العلاقات بين البلدين ولذلك عندما نشارك أصدقائنا في هذه المناسبة نشعر باعتزاز وبسعادة لهذه المناسبة وخصوصا واننا مقبلون على فصل الصيف وان عددا كبيرا جدا من الكويتيين يترددون على ايطاليا ويختارونها كوجهة سياحية مهمة ويستمتعون بأجواء ايطاليا وبصيفها الجميل، لذلك نشعر باننا قريبون من أصدقائنا في الجمهورية الإيطالية ونؤكد تطلعنا إلى تطوير وتعزيز العلاقة بين بلدينا.

وعن التصعيد في المنطقة عبر التصريحات مع بداية فرض العقوبات على إيران غداً الخميس أجاب الجار الله لقد أعربنا عن موقفنا حول هذا الموضوع ونؤكد هذا الموقف بأننا نعول على الحكمة وعلى صوت العقل ومعالجة الأمور بهدوء ونؤكد مرة أخرى باننا نتمنى لمنطقتنا دائما أن تنأى عن التوتر وعدم الاستقرار وان تنعم بالامن والطمأنينة والسلام.

وأضاف صحيح ان هناك أصواتاً تدعو إلى التصعيد لكن بالمقابل هناك أصوات اقوى تدعو إلى الهدوء.

وحول تصريحات السفير الأميركي لدى البلاد بان بلاده لم تناقش مع الكويت مسألة تعويض النقص من النفط في السوق مع بداية فرض العقوبات على ايران قال هذا صحيح ولم يتم الحديث مع الاصدقاء في الولايات المتحدة حول النفط أو غيره ولكن لقاءاتنا واتصالاتنا وتواصلنا مع الاصدقاء في أميركا مستمرة وايضا تواصلنا مع أشقائنا في دول الخليج مستمرة بهدف السعي لتحقيق دعائم الأمن والاستقرار في منطقتنا.

وبشأن وجود دعوة عراقية لبعض الزعماء العرب بالتنحي قال الجار الله إن التنحي عن الحكم أو البقاء فيه مسألة تقررها الشعوب ونحن نحترم خيارات الشعوب أينما كانت ومتى قررت هذه الشعوب نحن مع خياراتها.

وبخصوص ادانات دول خليجية للتصريحات العراقية بخصوص البحرين قال ان الادانات تتصل برفض نهج التدخل في الشؤون الداخلية وهو أمر مرفوض بكل تأكيد ومدان ولا ينم على الإطلاق على العلاقات الطبيعية للدول القائمة على مبادئ وقواعد ميثاق الأمم المتحدة.

وحول اعتبار أميركا الكويت من أسوأ الدول في حماية حقوق الملكية الفكرية والتواصل مع الأميركان بهذا الخصوص أجاب نعم تواصلنا مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع والتواصل لن يتوقف ولن ينقطع وهو مستمر وحققنا خطوات إيجابية ومتقدمة جدا في هذا المجال ويتحقق المزيد لما يتوافق مع ما يطرح ويقدم لنا من أصدقائنا في الولايات المتحدة من استحقاقات فنحن واثقون في خطانا في هذا الصدد وسنواصل في هذه الخطوات.

وبشأن مشاركته في منتدى الحوار الآسيوي الذي عقد بالدوحة وماذا ماكان له لقاءات مع الجانب القطري حول الأزمة الخليجية أجاب الجار الله: مشاركتنا بترؤس وفد الكويت في منتدى الحوار الآسيوي بالدوحة لان الكويت منذ البداية لديها رؤية وحريصة على هذا التعاون وهي كذلك تحتضن سكرتارية المنتدى (acd) ونحن حريصون على هذا التعاون لافتا إلى أن الكويت أول من دعى الى عقد اجتماع على مستوى القادة الآسيويين والتي عقدت في الكويت وبالتالي نحن قريبون من هذا الحوار وحريصون عليه، مشيراً إلى ان الوفد الكويتي على استعداد لأي لقاءات يراها الاشقاء والاصدقاء في هذه المناسبة

وحول أبرز ما حملته كلمة الكويت خلال هذا الاجتماع قال الجارالله إن جميعها تتعلق بالتعاون بين الدول الآسيوية في المجال الاقتصادي والاستثماري والتعاون في مجال الطاقة وغيرها مشيرا إلى أن هناك القليل من القضايا السياسية التي تطرح لان الحوار هو حوار تعاون اقتصادي تنموي بالدرجة الأولى.

بدوره أوضح السفير الإيطالي لدى البلاد جيوسيبي سكونياميليو أن علاقات بلاده مع جميع دول العالم تعتمد على مبدأ استمرارية التعاون في شتى المجالات لمواجهة جميع التحديات المحيطة كون العمل المشترك يؤدي لانتشار السلام ودائما يقف في وجه جميع التحديات، لافتا إلى أن هذا هو ما اكتسبوه من خبرة منذ انضمامهم للمجموعة الأوروبية .

وأضاف في كلمته خلال احتفالهم بالذكرى الـ73 لعيدهم الوطني أن الجمهورية الايطالية تعتبر مثالا على نبذ العنف والدفاع عن الحريات

وقال إن علاقاتنا مع الكويت التي يقودها سمو أمير الانسانية الحكيم والتي تتعامل بنفس مبادئنا مع جميع القضايا الدولية والأزمات عبر الحوار والوساطات وهذا ما جعل علاقاتنا الثنائية تنمو يوما بعد يوم بشكل كبير.

