وطن النهار

أكد السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان ان بلاده حريصة على استقرار سوق النفط ، نافيا ان تكون بلاده طلبت من الكويت تعويض النقص في سوق النفط الناجم عن العقوبات النفطية التي فرضتها بلاده على ايران والتي ستدخل حيز التنفيذ الخميس القادم.

وردا على سؤال حول وضع الكويت على قائمة الدول المراقبة عن كثب في انتهاك حقوق الملكية الفكرية، اوضح سيلفرمان ان بلاده على يقين من ان الكويت تستطيع ان تفعل الكثير لحماية حقوق الملكية الفكرية ، لافتا الى التعاون مع الحكومة الكويتية متمثلة في وزارة الاعلام والمكتبة الوطنية في هذا الصدد وضرورة سن وتشريع قوانين مشددة لحماية حقوق الملكية الفكرية، معربا عن امله في ان يتم انجاز هذه البيئة التشريعية وان نرى تطبيقاً حقيقياً لهذه القوانين في اقرب وقت ممكن.

وفيما يتعلق بالتهديدات الايرانية بخصوص اغلاق مضيق هرمز وهل تأخذها بلاده على محمل الجد هذه المرة قال سيلفرمان: ان بلاده حريصة على تأمين طرق التجارة.

وردا على سؤال حول مدى تاثير العقوبات النفطية الأميركية الاخيرة على ايران على علاقات أميركا مع الشركاء والحلفاء اوضح ان الشركاء والحلفاء كانوا على علم بها وان الاستثناء كان محدد المدة وكان لابد ان ينتهي، مشيرا الى ان بعض الدول عبرت عن امتعاضها من هذه القرارات ولكن هناك بدائل في السوق والولايات المتحدة مصرة على تنفيذ تلك العقوبات.

وبخصوص ما يثار حول انخفاض معدلات التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والكويت اوضح ان هذا الانخفاض ناتج عن انخفاض اسعار النفط فقط لا غير.

