وطن النهار

شددت الكويت على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي لاسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالكف عن جميع الاعمال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بحماية المدنيين وضمان احترام القوانين الدولية وجميع قرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي القاها القائم بالاعمال بالانابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة المستشار بدر المنيخ بجلسة مجلس الامن حول الشرق الاوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية مساء امس أول من الاثنين.

وقال المنيخ «لا يمكن ان تبقى فلسطين استثناء لهذه القاعدة اذ يتعين على المجتمع الدولي ان يلتزم بالتفويض الاممي للأونروا وبتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وانشطتها».

واضاف «نحيي اليوم الذكرى الـ 52 للاحتلال الإسرائيلي والذكرى الـ 25 لاتفاق (أوسلو) والذكرى الـ 25 لمجزرة الخليل والذكرى الأولى لمظاهرات مسيرات العودة الكبرى وفي مقابل ذلك تتواصل الاعتداءات الاسرائيلية لتكريس الاحتلال وتقويض اية فرصة لسلام حقيقي يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة».

واشار المنيخ الى ان السلطة القائمة بالاحتلال تواصل حملات الاعتقالات التعسفية وهدم المباني الفلسطينية والاستيلاء عليها وتتمادي بشكل غير مسبوق في التوسع ببناء المستوطنات غير القانونية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

واضاف ان السلطة القائمة بالاحتلال تواصل ايضا التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ حوالي 12 عاما والاعتداءات والانتهاكات على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية.

وبين ان السلطة القائمة بالاحتلال تصر على اتخاذ قرارات احادية غير القانونية كتجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية وعدم التجديد لولاية البعثة الدولية المؤقتة في الخليل بالاضافة الى الشروع في اجراءات تهدف الى تغيير طابع ووضع مدينة القدس التاريخي وتركيبتها الديموغرافية ومحاولاتها لفرض سياسة الامر الواقع وتكريس سيادتها على الاراضي التي تحتلها.

وبالنسبة للجولان المحتل اكد المنيخ ان قرار مجلس الامن رقم 497 اكد انها ارض سورية محتله من قبل اسرائيل وقوانينها وسلطتها وادارتها على الجولان السوري المحتل تعتبر باطلة ولاغية وليس لها اي اثر قانوني فالاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان يخالف ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

