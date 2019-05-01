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توقع مراقب المناخ في إدارة الارصاد الجوية د. حسن دشتي حالة الطقس ان يكون الطقس في شهر رمضان المبارك بشكل عام معتدل وأن تكون درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي مع وجود فرصة لأمطار رعدية يتخللها حالات منفصلة لظاهرة (السرايات).

وقال دشتي لـ «كونا» أمس ان التوقعات المناخية للحالة الجوية لشهر مايو والاسبوع الاول لشهر يونيو المقبلين الذي يوافق فترة شهر رمضان المبارك تشير ان درجات الحرارة حول معدلاتها اذ ستتراوح درجات الحرارة العظمى بين 30 و36 درجة مئوية خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل مع ارتفاع تدريجي يصل إلى 40 و41 درجة مئوية مع حلول أيام عيد الفطر السعيد. وأضاف ان درجات الحرارة الصغرى تتراوح بين 24 و25 درجة مئوية في بداية الشهر مع ارتفاع تدريجي يصل إلى 27 و28 درجة مئوية خلال أيام عيد الفطر السعيد.

وأوضح أن توقعات النماذج المناخية تبين أن كميات هطول الأمطار حول معدلها العام يتخللها حالات منفصلة لظاهرة السرايات والتي من الصعوبة التنبؤ بها بشكل دقيق مضيفا أنه مع أول أيام شهر رمضان يبدأ الثلث الأخير من موسم الربيع وعلى أعتاب بداية مظاهر فصل الصيف.

وذكر دشتي ان المنخفض الموسمي يبدأ بالظهور على شكل خلايا منفصلة على مناطق غرب وجنوب آسيا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة على مساحات اليابسة متزامنا مع تفكك وتراجع المرتفع الجوي فوق وسط آسيا مشكلة خلايا صغيرة. وأضاف انه ينتج عن ذلك حالات من عدم الاستقرار في الجو مع تدفق الهواء القطبي البارد في طبقات الجو العليا مقوية المنخفضات السطحية.

وبين ان ذلك ما يميز شهر مايو من تقلبات جوية سريعة مسببة عواصف رعدية عنيفة وصواعق وهطول أمطار غزيرة على فترات إضافة إلى رياح شديدة متغيرة الاتجاه أثناء هبوطها مسببة العواصف الغبارية خلال فترة زمنية قصيرة تتراوح بين 20 إلى 60 دقيقة ما يعرف محليا بالسرايات.

