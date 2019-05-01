الاخيرة

جاء قرار الرئيس الأميركي بتصفير الصادرات النفطية الايرانية ضمن حزمة العقوبات التي توقعها الولايات المتحدة الاميركية على ايران ليزيد من التوتر والاشتعال في المنطقة ويقرع طبول الحرب بسبب وقوع إيران في مأزق سياسي واقتصادي كبير.

تصريحات قادة الحرس الثوري الإيراني وتهديداتهم بإغلاق مضيق هرمز ووقف صادرات 15 إلى 20 مليون برميل تمر عبره، من بينها صادرات الكويت النفطية طبعاً، ستزيد من التوترات الاقتصادية وتعرض مصدر دخل البلاد الوحيد للخطر، خصوصاً وأننا ارتكبنا طوال نصف قرن سلسلة من الأخطاء أدت بنا في كل مرة إلى تأجيل فكرة الاعتماد على مصدر آخر غير النفط للبلاد.

المهم بعد هذه التصريحات، هو قياس مدى استعدادنا نحن في الكويت لحصول مثل هذه التوترات وإقدام إيران على اتخاذ مثل هذه الخطوة، فنحن في الكويت نسير على البركة فيما يخص التعامل مع الظروف العسكرية في الخارج وما موضوع الغزو العراقي وفشل التعامل معه عنا ببعيد.

والحق يقال بأننا في الكويت لا نملك أي استعدادات لأزمة كبيرة مثل هذه، فالاحتياطات الأمنية غير كافية، وخطوط النقل والإنتاج مازالت تعمل بالطريقة القديمة، وأي توقف لمضيق هرمز لمدة تجاوز الأسبوع تعني بأن الإنتاج النفطي عندنا سيتكدس ولن نتمكن من نقله، والتساؤل يتزايد حول مدى قدرة القيادات النفطية المشغولة بصراعاتها الداخلية على إدارة ملف بمثل هذا الحجم خصوصاً وأنهم فشلوا في إدارة ملف سهل وبسيط مثل ملف توظيف الكويتيين في القطاع.

لكن المشكلة ليست في خطورة إغلاق مضيق هرمز أو عدم وجود استعدادات كافية فحسب، المشكلة الكبرى تكمن في عدم وجود وضوح حكومي ومصارحة حقيقية للشعب حول حجم وطبيعة الأخطار الخارجية التي تحيط بنا وماهي الإجراءات الحكومية أو الرؤية التي توصلت الحكومة لها للتعامل مع الخلاف الأميركي- الإيراني، خصوصاً وأن أميركا هي حليفتنا الأولى وإيران هي جارتنا المقابلة لنا.

وقد يقول البعض بأن عدم الوضوح هو سياسة حكومية لتجنيب الشعب الدخول في العملية الدبلوماسية التي قد تتأثر بالمزايدات الشعبية والحسابات الطائفية، لكن اعتبار الشعب قاصراً عن فهم حركة التاريخ والسياسة من حوله مغالطة أثبتت فشلها في الكثير من الأحداث السياسية للكويت.

والجزء الأكبر من اللوم لا يقع على الحكومة، فقد تعودنا منها الهروب من المشاكل عبر اعتبارها غير موجودة، وهي سياسة مريحة لها على المدى القصير وكارثية على المدى البعيد، لكن اللوم الأكبر يقع على مجلس الأمة الذي انشغل بالصراعات الداخلية على حساب وحدة الأمة وأمنها، وباتت الصراعات حول تعيين الوكلاء والمديرين ورؤساء الأقسام في الوزارات أهم بكثير من القضايا الكبرى في الوطن، حتى أننا حتى ساعة كتابة هذه السطور لم نقع على سؤال أو استفسار برلماني واحد لوزارة الخارجية حول آليات تعامل الحكومة مع تهديدات إغلاق مضيق هرمز.

الأمة عندما انتخبت مجلسها وممثليها، لم تنتخبهم لأجل التصويت على القوانين، بل انتخبتهم من أجل الحفاظ على سيادتها واستقلالها وصوغ رؤية مشتركة مع الحكومة في التعامل مع الملفات الخارجية، وهو أمر لم نره، ولا أظننا سنراه إذا استمر التعامل مع الأمور الخارجية بهذه الطريقة.

Zayed.alzaid@gmail.com

