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تمكن رجال جمارك منفذ العبدلي الحدودي مساء الاثنين من احباط تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة يقدر عددها بـ 140 الف حبة نوع «كبتاغون» مخبأة بطريقة فنية متقنة في «إكزوز» باص للركاب قادماً من العراق يقوده شخص خليجي الجنسية.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر جمركي لـ «النهار» بأن احد المفتشين الجمركيين في منفذ العبدلي الحدودي وخلال قيامة بتفتيش باص يقوده شخص خليجي قادم من العراق اشتبه به وعليه قام المفتش بإنزال السائق وتفتيش الباص والعثور على مخبأ سري شديد التعقيد في «الإكزوز» الخاص بحافلة الركاب بحيث تمت تجزئته إلى قسم لإخراج العادم، وقسم آخر أعد كمخزن للحبوب المخدرة وبحصر المضبوطات تبين انها تبلغ نحو 140 ألف حبة نوع «كبتاغون». وعليه تم اقتياد السائق الخليجي وتحريز الحبوب المخدرة واحالته الى الجهات المختصة.

ويعتبر الكبتاغون من المواد المنشطة «المخدرات»، حيث أنها تبقي الإنسان مستيقظا لفترات طويلة دون حاجته إلى النوم. ويؤدي استخدام حبوب الكبتاغون إلى اضطراب في الحواس خاصة في حواس السمع والبصر. كما يؤدي إلى إصابة الشخص بحالة من التوهم والهلوسات.

