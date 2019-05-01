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ابتكر مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، صندوقا أطلق عليه اسم «صندوق النوم»، من أجل مساعدة زوجته على النوم من دون الاستيقاظ من فترة إلى أخرى للتأكد من الوقت.

ويستند الاختراع الجديد إلى إطلاق الضوء بين الساعة السادسة والسابعة صباحا، مما ينبهها إلى أنه قد حان وقت إيقاظ طفليهما.

وفي حال استيقظت ولم تر الضوء، فهذا يعني ببساطة مواصلة النوم. ويمكن للصندوق الصغير، الذي يشع ضوءا خافتا وغير مزعج، أن يأخذ مكانه بجانب السرير.

وقال زوكربيرغ في تدوينة على حسابه في إنستغرام: «لقد نجح هذا حتى الآن بشكل أفضل مما كنت أتوقع».

وتتيح هذه الميزة لزوجة زوكربيرغ، بريسيلا تشان، معرفة متى يحين الوقت لإيقاظ الطفلين.

ونشر مؤسس فيسبوك صورة للاختراع على صفحته في إنستغرام. وهنأه العديد من متابعيه على الفكرة، ووصفها البعض بأنها «لا تصدق»، في حين قال آخرون إنها «رومانسية».

