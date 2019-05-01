عدنان عبدالصمد يوسف علي نقي 74 عاما، شيع، الرجال: الدسمة، مسجد النقي، ت: 99031224، النساء: المنصورية، ق 1، ش 14، م 9.

علي عبداللطيف علي ملا 37 عاما، شيع، الرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، ت: 50290005، النساء: العدان، ق 3، ش 36، م 6.

حمد احمد اسحق العامري 20 عاما، شيع، الرجال: خيطان، ق 3، شارع بن طفيل، م 113، ت: 99333273، النساء: العدان، ق 2، ش 4، م 12، ت: 60037268.

بندر سليمان عبدالله السعدي 44 عاما، شيع، الرجال: الدوحة، خيمة بجانب بنزين الدوحة، ت: 94022888، النساء: الصليبخات، ق 4، ش 114، ج 1، م 39، شقة 1.

سعدية محمد عبدالرحمن قراده، أرملة صالح علي الدوسري 70 عاما، شيعت، الرجال: الروضة، ق 4، شارع مشاري الروضان، ديوان معيوف مجلي، ت: 97475581، 99587400، النساء: الرميثية، ق 8، ش 82، م 8، ت: 55666124.

منيرة مجحم مهنا السهلي، زوجة سعد عبدالله الجابر 65 عاما، شيعت، الرجال: ابوحليفة، ق 2، شارع سالم صباح السالم، ديوان الجابر، ت: 99121227، النساء: صباح السالم، ق 10، ش 1، ج 6، م 44، ت: 25516789.

محمد سليمان احمد كمال 34 عاما، شيع، الرجال: بنيد القار، حسينية حاج عباس ميرزا حسين، شارع بورسعيد، ت: 66430059، النساء: صباح السالم، ق 13، ش 2، مقابل جادة 2، م 7، ت: 99713135.

إنا لله وإنا إليه راجعون