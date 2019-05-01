أول النهار

استقبل رئيس تحرير «النهار» د.عماد جواد بوخمسين ظهر امس في فندق هوليداي ان رئيس المكتب الاقليمي للجنة الدولية للصليب الاحمر يحيى العليبي بمناسبة انتهاء مهامه في الكويت بعد مضي اربع سنوات على عمله في البلاد.

وقام بوخمسين بتكريم العليبي وشكره على ما تقوم به اللجنة من اعمال انسانية في الاماكن التي تتعرض للحروب وللازمات، مشيداً بدور العليبي في تعزيز التعاون مع الكويت والمجتمع الكويتي. كما اعرب العليبي عن شكره العميق لهذا التكريم مؤكدا ان «النهار» كانت متواجدة في تغطية اخبار اللجنة مثنياً على ما تقدمه الكويت من دعم للجنة. وقال لقد جئت للكويت بعد خبرة كبيرة في المجال الميداني وانا اغادرها الان بعد 4 سنوات واحمل معي محبة الناس وثقتهم في اللجنة، مشيراً الى ان اللجنة عززت تعاونها وشراكتها مع دول مجلس التعاون من خلال مكتب الكويت وهو المكتب الاقليمي للجنة.

يذكر ان العليبي سيغادر البلاد في منتصف شهر رمضان المبارك.

