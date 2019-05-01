أول النهار

أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، أن حركة المرشدات الكويتية تجاوزت المستوى المحلي لتبلغ المستوى الخليجي والعربي بانجازاتها وبفضل ما حققته جمعية المرشدات من خطوات لمد جسور التعاون ولترجمة المساعي الرامية للكويت الجديدة، وفقاً لرؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وأضاف المقصيد في كلمته خلال حفل تكريم المتعاونين مع جمعية المرشدات الكويتية الذي أقيم بعنوان «لنحصد ثمارنا معنا» وبحضور وزير التربية السابقة نورية الصبيح ووكيل وزارة التربية السابق عبد العزيز الجار الله وعدد من مديري المدارس وأولياء الأمور وأعضاء جمعية المرشدات، أن وزارة التربية تعمل على دعم مسيرة انجازات جمعية المرشدات واكمال ما قدمته القيادات التربوية السابقة من جوانب ايجابية تساهم في اثراء حركة المرشدات.

من جهتها، ألقت العضو فاطمة الفيلكاوي، كلمة رئيسة جمعية المرشدات والتوجيه العام نيابة عنها، أشارت خلالها الى أن الحركة الارشادية في البلاد ومنذ انطلاقها تسعى الى تنمية وتطوير مهارات الزهرات والمرشدات ليكن مواطنات صالحات قادرات على القيادة الفعالة في مختلف المجالات، بهدف تحقيق الانجازات والنجاح.

