أول النهار

دشنت مبرة ابراهيم طاهر البغلي، فعاليات انطلاق جائزة البغلي للابن البار للسنة الثالثة عشرة تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، شاملة مسابقات القصة القصيرة والفنون التشكيلية والشعر الفصيح والشعبي والتصوير الفوتغرافي بالاضافة الى المسابقة الرئيسة.

وأعلن رئيس المبرة ابراهيم طاهر البغلي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح امس في فندق كراون بلازا على مسرح الأوديتيريوم، عن توسع رقعة المشاركة لجميع شرائح المجتمع في الجائزة من خلال احتضان مسابقة جديدة خاصة بتصميم وبرمجة أفضل موقع الكتروني وفق مواصفات وشروط محددة تحقق وتتفق مع أهداف المبرة وتدل على مظاهر البر بالوالدين وبر كبار السن وبر الوطن، مؤكدا على أهمية تعزيز هذه القيم بين أفراد المجتمع والتي تأتي ضمن الأهداف الرئيسة التي تسعى المبرة الى تحقيقها لتأصيل الأمن الاجتماعي والتنشئة الايجابية للابناء.

ودعا البغلي المواطنين والمقيمين للمشاركة في كل فعاليات الجائزة لسنة 2019 لأهمية دورهم في دعم القضايا التعلقة في البر بجميع أشكاله، مشيرا الى أن باب المشاركة مفتوح في كل مسابقات الجائزة اعتبارا من منتصف مايو المقبل ويمكن للراغبين بالمشاركة الحصول على الاستمارة الخاصة بذلك، مؤكدا أنهم أخذوا على عاتقهم توفير الحياة الكريمة لكبار السن وتعميق فضيلة البر في الوطن.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن، أن الحفل الختامي المقرر تنظيمه في شهر ديسمبر 2019 الحالي سيشهد تكريم شخصيات عملت وخدمت الكويت من خلال عطاءاتهم المميزة في مختلف القطاعات، معبرا عن سعادته بشأن الدور الانساني والاجتماعي الذي تؤديه الجائزة في نشر التوعية الاجتماعية وبتعزيز فضيلة البر وبر الوالدين، لافتا الى انه تم تشكيل لجان عدة لتقييم المشاركات والتحكيم فيها كل بحسب تخصصه.

من جهته، أكد رئيس لجنة التقييم والتحكيم منصور السلامين، أن التنوع في مسابقات جائزة البغلي يعزز بشكل كبير نشر القيم الايجابية بين المجمتع الكويتي، موضحا أن المسابقة الرئيسة تركز على رعاية الابن البار على والديه أو كبار السن، مشيرا الى أن اللجنة أعدت استمارة بأسئلة معينة خاصة للمشاركة، للنظر فيها بعد استيفائها ومن ثم تحديد الحالات التي سيتم زيارتها ميدانيا ليتم اعتماد الاختيار النهائي.

بدوره، أكد ممثل وزارة الصحة د. ابراهيم الحمادي، حرص وزارة الصحة الكبير في الاهتمام بكبار السن حيث انها انشئت ادارة متخصصة لرعاية المسنين التي لعبت دورا كبيرا في انشاء العيادات الصحية والغرف الخاصة بهذه الفئة بالاضافة الى مشاركتها في الفعاليات والانشطة والبرامج الهادفة بخدمة ورعاية كبار السن، مشيرا الى أن هذه الادارة لا تألو جهدا في تقديم الخدمات لكل المستحقين ومن يحتاج الرعاية الصحية الشاملة، مثنيا على دور مبرة ابراهيم طاهر البغلي لجائزة الابن البار ودورها الفعال في تعزيز القيم الايجابية ونشرها بين المجتمع الكويتي.

