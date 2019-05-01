أول النهار

أعلن المهندس وائل يوسف المطوع رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية أنه التقى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي المضف وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا العالقة التي تخص أعضاء هيئة التدريب بالكليات، وكان أبرز هذه القضايا لائحة الترقيات، ونصاب أعضاء هيئة التدريب بمكتب التربية العملية، وتخفيض معدل الابتعاث للحصول على درجة «الماجستير» وترقيات اعضاء هيئة التدريب من حملة الدبلوم. وأوضح المطوع أن اللقاء تناول أيضا، الزام الأقسام العلمية بشأن تفسير الادارة القانونية للقرار رقم 1474/2002 والحق المطلق لأعضاء هيئة التدريب بتدريس المختبرات والورش والجانب التطبيقي والعملي من المواد والتدريب الميداني والتربية العملية في كل الفصول الدراسية بما ضمنها الفصل الصيفي، والتعدي على المواد الخاصة بأعضاء هيئة التدريب في بعض الأقسام بكليات الهيئة، وتوجيه عمداء الكليات بضرورة الالتزام بضوابط لائحة الفصل الصيفي، اضافة لشكاوى أعضاء هيئة التدريب التي وردت للرابطة من زملائها بكل من قسم الرياضيات وقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية الاساسية، وقسم تكنولوجيا المختبرات بكلية الدراسات التكنولوجية، اضافة لشكاوى من المدربين بكلية التمريض والتي وعد د. المضف بدراستها وحلها جميعا.

وأهاب المطوع بزملائه أعضاء هيئة التدريب بعدم التردد في الاتصال بلجنة الشكاوى بالرابطة برئاسة أ. حسين القلاف في حال وجود اي تعدٍ على حقوقهم أو مقرراتهم، مؤكدا أن الرابطة لن تدخر جهدا في الدفاع عن منتسبيها وحقوقهم ومكتسباتهم.

