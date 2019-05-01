الأولى

كشف رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي عن توجه لانشاء مدينة كاظمة على مساحة 150 كيلو متراً مربعاً على ان تشمل جميع انواع الخدمات اللوجستية والحيوية وتحتوي على استعمالات سكنية وترفيهية وتضم اكبر مضمار فروسية في العالم، وقناة مياه بطول 25 كيلو متراً، مؤكدا انها تمثل نقلة نوعية تتوافق مع المخطط الهيكلي الذي يجري الانتهاء منه حاليا.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح المؤتمر الاول للمجلس البلدي امس بعنوان البلدي.. عراقة المسيرة وشراكة التنمية برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

بدوره قال وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة: إن التحدي الأكبر أمام المجلس البلدي هو المساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035 وجعل الدولة جاذبة للاستثمار لتكون مركزا ماليا وتجاريا. وقال: اننا مقبلون على تحد كبير يتمثل في رؤية الكويت 2035 لتكون مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار في المنطقة تنفيذا لرغبة صاحب السمو أمير البلاد. وشدد على أن الحاجة ماسة لتقييم مسيرة هذه المؤسسة الشعبية التنموية التي تعد أحد أهم أركان تحقيق الرؤية الاستراتيجية كي تنطلق في مسارها متناغمة في أدائها مع بقية مؤسسات الدولة.

واشار الى ان المؤتمر يمثل فرصة لتأسيس فكر جديد للعمل البلدي بما يواكب تطورات العصر الحديث مع مجموعة متميزة من القياديين في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وأضاف أن ذلك يؤكد انتهاج مؤسسات الكويت مفاهيم الشراكات الاستراتيجية والعمل الجماعي المشترك والتطوير والتحسين المستمر للأداء.

وأعرب عن أمله في أن يبلور المؤتمر توصيات عملية جادة نضعها أمام القيادة السياسية بهدف تنفيذ ما يمكن أن يخدم المرحلة المقبلة لتحقيق قفزات تنموية تخدم الوطن وتقوي بنيانه في ظل التحديات التى تلقي بظلالها على المنطقة.