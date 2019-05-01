الأولى

ادرج رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على جدول الجلسة المقبلة استجوابا موجهاً الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من النائب عبدالكريم الكندري يضم ثلاثة محاور هي التنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء لجهات أخرى، التناقض في ترشيد الانفاق، اخفاق رئيس الحكومة في الدفاع عن الهوية الوطنية الجنسية. وقال الغانم في تصريح للصحافيين امس انه تسلم طلب الاستجواب الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء وسيدرج على جدول أعمال أول جلسة تالية، مبينا انه قام باتخاذ كل الاجراءات اللائحية بابلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك. وكان الاستجواب المقدم الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح من قبل النائبين محمد المطير ومحمد هايف قد انتهى دون وجود متحدثين كمؤيد ومعارض للاستجواب ودون تلقي أي اقتراحات وذلك وفق ما أعلن عنه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال جلسة المجلس امس. وعقب انتهاء الاستجواب بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية الى الوزير الصالح اعرب فيها سموه عن خالص التهنئة بتجديد الثقة له من قبل اعضاء مجلس الامة خلال جلسة المجلس امس، مشيدا سموه بما تميز به اداؤه من كفاءة اثناء ردوده على محاور الاستجواب، وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن، سائلا سموه المولى تعالى ان يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته. هذا وصاحب ختام مناقشة الاستجواب تحركات نيابية لتوقيع كتاب طرح ثقة بالصالح الا انه توقف عند 5 نواب فقط هم محمد هايف، ومحمد المطير، وشعيب المويزري، وعبدالكريم الكندري، ورياض العدساني، وهو عدد لا يرقى للمطلوب لائحيا وهو 10 نواب. من جهته قال الوزير الصالح ان الاستجواب الموجه اليه خلا من أي اتهام مباشر يمس النزاهة أو الشرف أو الأمانة، مبديا استغرابه من عدم استناد محاور الاستجواب الى واقعة واحدة.

وأوضح أن ادارة الفتوى والتشريع وضعت ضوابط لاختيار العدد المطلوب من المتقدمين لوظيفة محام ب، مشيرا الى أن من تقدموا بطلب التوظيف تجاوز عددهم العدد المطلوب للتعيين وهو أكثر من 400 متقدم. وبين أنه نشر تغريدة على حسابه في تويتر بتكليفه ادارة الفتوى والتشريع الاعلان عن اجراءات اجتياز الاختبارات، لافتا الى أن التعيين في ادارة الفتوى والتشريع كان مغلقا طوال الـ 8 سنوات الماضية، ومعربا في الوقت ذاته عن ترحيبه بمبادرة عدد من النواب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول نتائج قبول الدفعة الأخيرة التي تقدمت لوظيفة محام ب في الفتوى والتشريع. وأكد أن جميع من تم قبولهم من خريجي جامعات معترف بها، موضحا أن اعلان اللجنة المكلفة بهذا الشأن تضمن قبول 35 متقدما لوظيفة محام ب حاصلين على تقدير امتياز، و275 حاصلين على تقدير جيد جدا، و133 حاصلين على تقدير جيد.

وعن الاستجواب أشار الصالح الى قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ التاسع من أكتوبر 2006 في الطلب المقيد برقم 8 لسنة 2004 في شأن تفسير المادتين 100 و101 من الدستور الذي أثبت أن تحفظه على الاستجواب جاء كونه مخالفا للمادة 136 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأضاف الوزير أن جميع قرارات الجهاز المركزي للمناقصات تصدر بشفافية كاملة وتعلن تلك على الموقع الالكتروني الرسمي للجهاز، سواء فيما يتعلق باعلان المناقصة او فض المظاريف وترسية المناقصة.

وأشار الى تشكيل لجنة محايدة للنظر في التظلمات من قرارات مجلس ادارة الجهاز بتاريخ 29 يناير من العام الماضي برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار. أما بشأن مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمحافظات فبين أنه تم الاتفاق على ايجاد مقر دائم لـ 2000 موظف في أمانة المحافظات وسيتم ترميم احدى المدارس لتكون مكاتب لهؤلاء الموظفين، كما تم توزيع أعداد من الموظفين في مبنى كل محافظة.

وبين الوزير الصالح ان ارساله طلب الاستيضاح يأتي لتمكين الشعب الكويتي والنواب الذين هم اليوم بمثابة قضاة من الاطلاع على الوقائع المقصودة من كل محور وحتى يتمكن النواب من الحكم في الوقائع التي سيقدمها النائبان.

وأعرب عن أسفه الشديد لعدم تجاوب النائبين المستجوبين معه في الرد على الاستيضاح قائلا انهما آثرا الابقاء على الاستجواب مبهما ومن دون وقائع محددة الا أنني مستعد لاعتلاء المنصة لتفنيد ما ورد في صحيفة الاستجواب.