الأولى

فند وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري محاور استجوابه من النواب محمد الدلال ورياض العدساني وعادل الدمخي قائلا؛ انا أتشرف ان أكون وزيرا وممثلا للشعب، مؤكدا انني امثل النواب خير تمثيل بإذن الله كما يتمنى النواب من ممثلهم الوحيد في الوزارة.

وزاد في رده على مستجوبيه: النواب اليوم بمثابة قضاة للامة وسأرد عليهم بكل وضوح، مثمنا شجاعة النائب محمد الدلال بالاعتذار عن اسم اتهمه بالخطأ كونه عضو مجلس ادارة بالهيئة وخصصت له حيازة زراعية، في حين انه مواطن عادي وفاز بحيازة بعد القرعة، مشيرا الى ان نوايا النواب صادقة لكن من يزودهم بالوقائع يحمل معلومات مضللة.

وأكد الوزير الجبري حقيقة اتخاذه إجراءات لمواجهة التجاوزات والتلاعب في هيئة الزراعة بإحالات الى النيابة وإيقاف عمليات تخصيص مشبوهة، شاهرا ادلة بسحب 18 جاخورا بعد ان وزعت دون وجه حق واجراء إحالات على اثرها.

ولفت الى انه سحب صلاحيات المدير العام للهيئة كونه شكل لجنة خالية من الفريق الفني وقيام موظفين من اللجنة بمداهمة مبنى ملفات الحيازات الزراعية وإغلاقه ويحوي ملفات يتعلق بعضها بحيازات تواجه نزاعات في القضاء وأنا مسؤول أمام القضاء والمجلس في حال فقدان أي من مستنداتها، وتم احالة من تسببوا بهذا الفعل الى النيابة بعد تحقيق وخاصة ان الأفعال المرتكبة أقفلت المبنى واختفى فيديو التسجيل للحظات المداهمة وخروج الموظفين وفترة الهيمنة على المبنى والى الآن هذا الفيديو غير موجود، مبينا ان المدير العام اقر بأن الفعل الذي تم غير صحيح ولا يتفق مع أنظمة الخدمة المدنية.

بدورهم وجه مقدمو الاستجواب تركيزهم على مخالفات ادارية وشبهات هدر بالمال العام وعدم تحصيله مستحقاته وتنفيع في توزيعات الحيازات الزراعية ووزارة الاعلام والتفرغ الرياضي.

وكانت تحركات مقدمي الاستجواب محمد الدلال ورياض العدساني وعادل الدمخي حثيثة من اجل حصد عشرة نواب للتوقيع على طلب لمناقشة طرح الثقة طوال فترة المرافعات، ولم تتأكد حتى منتصف فترة المداولات.

وقال العدساني: من تجاوزات التفرغ الرياضي منحة لفرد يزن 90 كليو للقفز على الحواجز، معلقا: هذا يكسر الحواجز، وآخر متخصص في الرياضة النسائية معلقا: فهل لعبته رقص الباليه،

مشيرا إلى صرف 500 مليون دينار على التفرغ الرياضي خلال 10 سنوات دون تطور يذكر للرياضة.

واثار النائب الدلال مخالفة في هيئة الزراعة متمثلة بانتهاك منع تعارض المصالح اثر منح حيازات لبعض اعضاء مجلس ادارة الهيئة وبعض أقاربهم ومعارفهم.

وقال الدمخي: ان الوزير وقع في شبهات المحسوبية لتعيينات بمواقع إشرافية في هيئة الزراعة لوظيفة مدير ادارة العلاقات وباستثناء للشروط.