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بعد التباحث مع فريق الأمن القومي وقادة المنطقة

ترامب يعتزم وضع «الإخوان» على لائحة الإرهاب


واشنطن- الوكالات: أعلن البيت الابيض أمس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم ادراج تنظيم الاخوان المسلمين في اللائحة الأميركية للمنظمات الارهابية وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على الجماعة.
وقالت سارا ساندرز المتحدثة باسم البيت الابيض تباحث الرئيس مع فريقه للامن القومي وقادة المنطقة الذين يشاطرونه القلق من تنظيم الاخوان ويجري فحص الامر وفق مسار داخلي. ويأتي هذا الاعلان بعد ثلاثة أسابيع من زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لواشنطن. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز امس بأن الرئيس السيسي طلب التصنيف من ترامب خلال اجتماع خاص أثناء زيارة لواشنطن يوم التاسع من أبريل. وجماعة الإخوان التي أسسها حسن البنا في 1928 محظورة بالفعل في مصر ومصنفة كتنظيم ارهابي. وكان ترامب أشاد خلال الزيارة بـالعمل الجيد جدا للسيسي. ويتيح ادراج تنظيم الإخوان في اللائحة الأميركية، فرض عقوبات على كل شخص أو منظمة لديها علاقات مع الإخوان.


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