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باكستان تضع يدها على 30 ألف مدرسة دينية


إسلام آباد- الوكالات: قررت الحكومة الباكستانية وضع يدها على شبكة تضم أكثر من 30 ألف مدرسة دينية في إطار حملة «لتنظيم المدارس الدينية» من خلال فرض سيطرة الدولة عليها.
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال آصف غفور للصحافيين في مقر قيادة الجيش في مدينة روالبندي إن «حكومة باكستان قررت تنظيم هذه المدارس». وأضاف «سيستمر توفير التعليم الإسلامي ولكن لن يكون هناك خطاب كراهية»، مشيرا إلى أن المدارس الدينية ستخضع لإشراف وزارة التعليم وسيتم دمج الموضوعات الأخرى ضمن مناهجها. وستمول المدارس الدينية من خلال تحويل أموال إلى التعليم من التكاليف الخاصة بالعمليات الأمنية لمكافحة الإرهاب والتي أصبحت أقل ضرورة بعد تراجع الهجمات المسلحة بشكل كبير في السنوات الأخيرة.


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