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أعلنت هيئة الرؤية الشرعية امس انها ستجتمع في المجلس الأعلى للقضاء مساء السبت المقبل لالتماس رؤية هلال شهر رمضان.

من جانب آخر توقع مراقب المناخ بادارة الارصاد الجوية د. حسن دشتي ان يكون الطقس في شهر رمضان معتدلا، وأن تكون درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي مع وجود فرصة لأمطار رعدية يتخللها حالات منفصلة لظاهرة «السرايات».

وقال لـ «كونا» ان التوقعات المناخية للحالة الجوية لشهر مايو والاسبوع الاول من يونيو المقبلين وهي فترة شهر رمضان تشير الى ان درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها اذ ستتراوح العظمى بين 30 و36 درجة خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل، مع ارتفاع تدريجي يصل الى 40 و41 درجة مع حلول أيام عيد الفطر.

وأضاف ان درجات الحرارة الصغرى ستتراوح بين 24 و25 درجة في بداية الشهر، مع ارتفاع تدريجي يصل الى 27 و28 درجة خلال أيام عيد الفطر.

