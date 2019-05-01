الأولى

قضت محكمة الجنح بحبس طبيبين أحدهما كويتي والاخر مصري لمدة سنة بتهمة القتل الخطأ، الذي راح ضحيته النائب السابق فلاح الصواغ اثناء اجرائه عمليه جراحية، كما قررت دفع كفالة مالية 5 الاف دينار لوقف التنفيذ.

يذكر أن وزير الصحة السابق د. جمال الحربي أحال موضوع التحقيق في ملابسات وفاة عضو مجلس الأمة السابق فلاح الصواغ الى النيابة، بعدما توفي في مركز البابطين اثر اجرائه عملية جراحية.

وجاءت الاحالة بعد دراسة الوزير ملف التحقيق بشكل تفصيلي واطلاعه على تقرير لجنة التحقيق الفنية وتقرير لجنة التحقيقات الطبية العليا وما انتهى اليه الرأي الفني من وجود اهمال طبي، الامر الذي رأى معه احالة الموضوع للنيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

من جانب آخر قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الهويدي امس بالغاء حكم اول درجة في قضية فقدان ملف تيماس، وقضت مجددا بحبس محام 4 سنوات وتغريمه 1200 دينار، وبراءة 5 محامين ومندوبيهم، وحبس سكرتير وحاجب 3 سنوات، وحبس سكرتير آخر 8 سنوات.

الجدير بالذكر ان محكمة الجنايات قضت بحبس موظفين بوزارة العدل «سكرتارية جلسات» لمدة 10 سنوات وعزلهم من الوظيفة، وحبس «حاجب» 7 سنوات وحبس 5 محامين لمدة سنة، وحبس 6 مناديب لمحامين بينهم امرأة بالمدة ذاتها، كما قضت ببراءة متهم واحد (محام).

وأكدت المحكمة في حيثياتها ان التهم ثابتة بحق المدانين، وانهم اشتركوا في فقدان ملف احدى القضايا التابعة لشركة عقارية متهمة بالنصب على المواطنين.

وكانت النيابة أسندت الى المتهمين انهم اشتركوا في جريمة اخفاء ملفات من داخل المحكمة، بالتعاون مع موظفين، كان يفترض فيهم أنهم أمناء على تلك الملفات، كما أسندت اليهم تهمتَي الرشوة وغسل الأموال.