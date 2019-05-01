الأولى

تعهد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح بانه اذا اثبتت لجنة التحقيق النيابية وقوع اي ظلم في تعيينات «الفتوى والتشريع» الاخيرة فإنه سيقوم بتعيين كل من تثبت اللجنة وقوع الظلم عليه قائلا: « برقبتي يرجعون».

وأوضح ان: الموضوع الحقيقي للاستجواب يكمن في المحور المتعلق بالفتوى والتشريع، اما بقية المحاور فهي مجرد حشو، والمحور الثاني هدفه التكسب السياسي... وتساءل: ان كان همكم غير المقبولين في الفتوى، فلماذا لم تذكروا ذلك في الاستيضاح كي احل الموضوع «قبل ما اصعد هالعتبة»؟.

وقال الصالح: بشأن محور المناقصات قمت باحالة أعضاء في جهاز المناقصات المركزية الى هيئة مكافحة الفساد التي احالت بعضهم الى النيابة، وهذه سابقة اتشرف بها، وكان في وزارة الدولة لجنة قضائية مهمتها دراسة بعض الشبهات التي شابت اعمال أعضاء في لجنة المناقصات وتوصلت اللجنة الى وجود شبهات تمس بعضهم، وقمت بإحالة الملف إلى هيئة مكافحة الفساد.

