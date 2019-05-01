حدث جدال كبير بين النائبين محمد المطير وصفاء الهاشم على هامش جلسة أمس جاء كما يلي:
المطير: النائب صفاء الهاشم قالت خلال لقاء تلفزيوني قبل يومين عن الاستجوابات ان هناك وزير يبقى ووزير يمشي.. يبدو انها عارفة بأمور الصفقات.
صفاء: انت الأب لهذي الصفقات.. لا تلمز.
المطير: ما يصير تقاطعني احنا باستجواب.
صفاء: اقلب ويهك يا حرامي الاسهم «چب».
المطير: هذا دورج مطلوب منج شوفوا أدبها.
صفاء: مالت عليك وعلى استجوابك.
المطير: هذا مستواك وهذا دورج.
صفاء: عطوني المايك خلوني أغسله عدل.
المطير: هذي القدوة.. الله يهديك ويصلحك.