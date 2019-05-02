آراء

تفاعلت الدبلوماسية الكويتية اخيرا مع خطورة التهديدات الإيرانية الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز وجاء ذلك التفاعل مع احتجاز المواطنين الكويتيين اللذين بفعل سوء الأحوال الجوية اجتازا المياه الإقليمية بالخطأ، حيث ستتم محاكمتهما لذلك السبب، إلا ان نائب وزير الخارجية، خالد الجارالله تحدث بشكل إيجابي عن المساعي الهادفة للإفراج عنهما بل شكر تجاوب السلطات الإيرانية وإبلاغ الكويت بالمستجدات حولهما أولا بأول. والحقيقة ان الكويت بالرغم من تأكيدها على رفضها لسياسة إيران لاسيما تلك المتعلقة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، إلا ان الكويت تحرص في الوقت نفسه على حسن الجوار مع جميع الدول المجاورة للكويت، وهي سياسة حكيمة يقودها صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، فطبيعة وخبرة وتاريخ السياسة الخارجية الكويتية تؤكد على انها لا تحتمل الدخول في سياسة المحاور الإقليمية، لهذا فهي دائما تسعى لتفعيل جميع الأدوات القانونية الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة في تعاطيها مع تلك النزاعات الدولية كافة بما فيها الملف الإيراني.

ولذلك حرص نائب وزير الخارجية على أن يؤكد في ظل ازمة التصعيد الراهنة ما بين الولايات المتحدة الأميركية وايران على ضرورة ان يسود العقل والحكمة والسلام في هذه المنطقة الحيوية في العالم، وذلك المنطق ينعكس حالة من الوعي بأهمية هذه المنطقة في العالم، والتي لابد وان تعيش حالة من الاستقرار بدلا من تلك التجاذبات التي اسهمت في اضعاف منطقة الخليج، بل والمنطقة العربية برمتها. نشد على حكمة القيادة السياسية في تعاطيها الهادئ مع تلك القضايا بالغة الحساسية، ونأمل ان يتم الإفراج قريبا عن الكويتيين المحتجزين ما ينعكس ايجابا على اجراءات بناء الثقة ما بين البلدين.

