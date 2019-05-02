آراء

الوضع بالسودان لا يزال يتأرجح بين المد والجزر، بين طموحات شعب تواق للحرية، وجيش يحاول المواءمة بين تطلعات الشعب ومصالح الوطن العليا، ففي جميع الديمقراطيات العالمية، وحتى في البلدان ذات التجارب الانتقالية، دور الجيش هو حماية الوطن والحدود، أما السياسة فلها أهلها وأصحابها، وهو ما يتمسك به الشعب السوداني الذي خبر عن قرب تجربة الانقلابات العسكرية، فأصبح يتطلع إلى حكومة مدنية، وانتخابات تعبر عن إرادة الشعب.

ومن أجل التوصل إلى حل وسط عقد يوم الاثنين في القصر الجمهوري لقاء تشاوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، لم يتم فيه التوصل إلى اتفاق بشأن نسب الطرفين في المجلس السيادي الانتقالي، حيث تركزت المشاورات على نسب التمثيل في المجلس السيادي دون التوصل إلى اتفاق، وأوضح أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا على إجراء مشاورات بشأن تفاصيل الإعلان الدستوري. وسيحدد الإعلان الدستوري هياكل المرحلة الانتقالية ثم صلاحيات المجلس السيادي والحكومة الانتقالية.

ومن جهته، قال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع- إن مقترحات الطرفين تمت دراستها، مشيرا إلى أن المجلس العسكري السوداني كان يرى أن يتضمن المجلس السيادي سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين. وأكد كباشي أن عامل الوقت ليس في صالح الجميع، كما أشار إلى أن رؤية قوى الحرية والتغيير تغيرت منذ آخر جلسة مشاورات، حيث من المرتقب أن تقدم قوى الحرية رؤيتها كاملة غدا للتفاوض بشأنها.

وكان من المقرر أن يناقش الجانبان تشكيل المجلس المقترح، لكن قادة الجيش الذين أطاحوا بالبشير في 11 أبريل ركزوا بدلا من ذلك على مهمة المجلس وصلاحياته في المستقبل، وكان بيان قوى الحرية والتغيير قد أشار إلى أن هذه الجولة مخصصة لاستكمال مناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادي، وسيكون المجلس المشترك الهيئة السيادية التي تشرف على حكومة كفاءات (تكنوقراط) ومجلس تشريعي.

وكان المجلس العسكري أعلن عقب الإطاحة بالبشير أنه سيظل في السلطة عامين قبل إجراء انتخابات، وتريد قوى إعلان الحرية والتغيير فترة انتقالية مدتها أربعة أعوام يشرف عليها مجلس يقوده مدنيون مع تمثيل عسكري.

ومن جهة أخرى حذرت قوى الحرية والتغيير في السودان من مغبة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، وقالت إنها مستمرة في الاحتجاج، وذلك بعد أن قال المعتصمون إن قوات من الجيش حاولت فض الاعتصام.

ويأتي هذا التطور عقب تصعيد المجلس العسكري الانتقالي للهجته تجاه الاحتجاجات، محذرا من استمرار ما سماها الفوضى، وتعهد بفرض القانون والأمن وحماية المواطن وممتلكاته، وقال «إن للصبر حدودا»، وقال تجمع المهنيين السودانيين إن «لغة المجلس العسكري مستفزة ولا نقبل بطاغية آخر في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وبشأن اتهامات المجلس العسكري للمعتصمين وقوى الحرية والتغيير بإحداث الفوضى، قال تجمع المهنيين إن قوى الحرية والتغيير ترفض هذه الاتهامات وكانت قد أصدرت موقفا بفتح مسارات القطارات.

وفي انتظار اتفاق مرتقب، يظل الوضع بالسودان غير واضح، ومبهم. والله من وراء القصد.

