آراء

اصدر وزير الصحة قرارا بزيادة قيمة الرسوم الصحية على الوافدين من خمسة الى عشرة دنانير وجاءت هذه الزيادة بعد فترة قصيرة من قراره السابق بجعلها خمسة دنانير.

الكويت بها اكثر من ثلاثة ملايين وافد واغلب هؤلاء الوافدين عمالة سائبة تسرح وتمرح بالشوارع بحثا عن عمل والبعض الاخر يعمل في القطاع الحكومي والاخر في القطاع الخاص.

انا اتكلم عن الموظفين بالقطاع الخاص حيث ان هذه الفئة راتبها بالكاد يكفي ايجار واقساط مدرسية ولوازم عائلية لانهم في الغالب يعملون براتب اقل من ثلاثمئة دينار او حتى ستين دينارا وهم عمال النظافة والحراس في المجمعات وغيرها من المنشآت في القطاع الخاص لان القطاع الخاص يوظف بادنى الرواتب والجميع يعرف ذلك، وفجأة ظهر قرار بزيادة الرسوم الصحية عليهم من اجل تخفيف الازدحام عن المستشفيات.

فاذا كان هذا الانسان مريضا او يعاني من امراض مزمنة او امراض اخرى مثل السرطان وغيره يكون العلاج مكلفا عليهم من ناحية ومن الناحية الاخرى عمل التحاليل والاشعة المقطعية او رنين مغناطيسي او حتى عملية قسطرة من اين يأتي بهذه المصاريف المكلفة جدا؟

انا اتحدث عن العاملين بالقطاع الخاص لانني أرى معاناتهم بعيني واسمع شكواهم. اذا كان الهدف تخفيف الازدحام لماذا لا نقسم الوقت بيننا وبينهم فتكون مثلا الفترة الصباحية للكويتيين فقط ومن الظهر الى الليل للوافدين او بالعكس نكون قد حللنا مشكلة الازدحام والارقام الطويلة. اناشد وزير الصحة بان يتراجع عن هذا القرار بحق هؤلاء الموظفين لان هذا القرار يشمل الجميع، الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ارجو ان ينظر بعين الرأفة لهؤلاء عند مرضهم لانهم اناس لا يملكون قوت يومهم ففي بعض الاحيان تحجز الشركات رواتبهم لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر ويكون عندهم التزامات عائلية ومدرسية وايجارات وغيرها.

ارجو منك الرأفة بهم يا وزير الصحة وان تتراجع عن هذا القرار المكلف بالنسبة لهم فلنكن رحماء بيننا.

