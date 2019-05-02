آراء

لا يجدي البكاء على لبن مسكوب وليس لنا أن نعيد الماء المسكوب إلى الكأس الفارغة.

كثير منا يردد عبارة لو عاد بنا الزمان سنعيد ترتيب أولوياتنا وسنصحح سلبياتنا وأخطائنا التي كانت تصدر منا عن قصد أو بدون قصد، أو عبارة لو عاد بنا الزمان سنودع كل من اختاره القدر ورحل دون موعد مسبق. لكن للأسف الزمن لا يعود ولا يتوقف لأحد.

حياتنا ما هي إلا سلسلة من اللحظات المتعاقبة فالوقت هو مقياس الحياة، والماضي هو الماضي ذهب ولن يعود فلماذا نعطيه الحق بأن يتسلل إلى قلوبنا ويعرقل مسيرتنا؟ ولماذا لا نتجاوزه ونمضي؟ لأن ما يعزز من الابتعاد عن الذات الحقيقية هو الندم عما حدث أو ما كان يجب أن يحدث في الماضي.

قد يرى البعض من وجهة نظره أن أحداثه الماضية هي ما شكَّلت شخصيته الحالية وأن ما سيحدث في المستقبل سيحدد مصيره، ولكن ما لا نعلمه بأن الحاضر فقط هو الذي له أهمية، لأنه لا يوجد فعل خارج اللحظة الحالية، والدليل بأننا لم نصادف يوما ما شيئا يحدث في المستقبل أو يحدث في الماضي، وإنما الحقيقة هي أن أي فعل يحدث الآن هي اللحظة الحالية التي نملكها وهي الوعي بالذات الحقيقية.

لكن قد نتساءل عن كيفية تحقيق حضور الذات الحقيقية؟ من وجهة نظري هي المراقبة، مراقبة ما يعتري الجسد من مشاعر وما يدور في العقل من أفكار والاستشعار بنبض الحياة في كل خلية من خلايا الجسد

ومن ثم ممارسة تقنيات التأمل التي تعزز الهدوء والاطمئنان والسلام الداخلي.

إن الزمن والزمان ليسا مترادفين، فالزمن أو الوقت تعبير لغوي يختلف من شخص لآخر، ويرتبط بطء الزمن أو سرعته بما يصاحبه من احساسنا بالسعادة أو الحزن فهو مقياس حياتنا ومقياس الأحداث التي نمر بها.

وأما الزمان فهو مقياس فلسفي وهو المشترك بين الناس كإحساسنا بسرعة الانتقال.

ولابد من أن نميز بين الوقت الفيزيائي والوقت النفسي، فالوقت الفيزيائي هو الوقت المحسوب بالساعات والدقائق والثواني من خلاله نحدد بداية ونهاية أنشطتنا ونحدد أعمارنا، أما الوقت النفسي هو انشغالنا وقلقنا بما حدث في الماضي وما سيحدث في المستقبل، وهل هذا يعني ألا نخطط للمستقبل؟

بالطبع يمكننا أن نخطط كما نشاء لكن لابد أن نعلم بأن فعل التخطيط ذاته يحدث في اللحظة الحالية لأن اللحظة الحالية هي نقطة القوة التي يمكننا أن نستخدم فيها كامل قوتنا وطاقتنا وهي النقطة الوحيدة التي تتلاقى فيها ذكرياتنا الماضية وجميع تطلعاتنا المستقبلية لأن الماضي والمستقبل حقيقتهما مستعارة من الحاضر، لذا لابد أن نوجه انتباهنا بالفعل الحالي وليس بالنتيجة التي ننتظرها، وأن نفعل كل ما يوصلنا لتحقيق أهدافنا لأن بأفعالنا الآن سنسعى نحو أهداف مستقبلية.

ويعتبر الوقت والمكان جانبان متلازمان لكيان واحد فمن المستحيل الانتقال إلى مكان دون أن يصاحبه انتقال في الوقت أيضا، حيث يُعد الوقت متغيرا بالنسبة لأي شيء متحرك.

جميعنا يحفظ هذه العبارة «الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك» فبمرور كل ثانية يذهب معها جزء من عمرك ولن يعود أو يعوض، فحياتك ما هي إلا عدد من الثواني، وأن الوقت يمر في سرعة متلاحقة فاهتم بقيمة الوقت وليس مدته، ولا تقتل الحاضر بين ماضٍ انقضى وفات وانتظار المستقبل الذي بلا شك هو مقبل وآت.

اكسر عادة إغفال اللحظة الحالية وعود نفسك على التركيز على الحاضر ولا بأس من القيام بجولات قصيرة هادفة لماضيك ومستقبلك من أجل حاضرك بدلا من الفرار إلى الزمن البديل.

انفق وقتك إنفاقا استثماريا لا استهلاكيا، وإن كنت تريد أن تعرف ما هو الوقت، فقط ألق نظرة على حياتك.

وتذكر بأن الوقت يعبر عن نفسه بطريقة لا يمكن إنكارها، وأنه الشيء الوحيد الذي يملكنا ولا نملكه، إذا مضى فلا عودة له.

