مال وأعمال

قال مصدر حكومي رفيع المستوى أن الكويت لا تنوي تغيير سياساتها الحالية بإتجاه أسعار البنزين، موضحاً أن الأسعار الحالية مناسبة.

وأضاف المصدر لـ النهار ان الكويت تجري دراسات دورية لاستطلاع مدى تناسبية أسعار البنزين مع دخول المواطنين، مشددا على ان الحكومة لا تسعى لرفع الدعم مجدداً عن الطاقة في الوقت الحالي.

وفي إطار ذي صلة أظهرت إحصائية متخصصة ان الكويت أبقت أسعار البنزين كما هي دون تغيير خلال مايو الحالي، في وقت تشهد فيه أسعار البنزين في كل من الإمارات وقطر والبحرين ارتفاعات في الأسعار

وقالت الإحصائية : من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين في الإمارات ارتفاعات تشمل ارتفاع أسعار البنزين الممتاز من 2.23 درهم (0.61 دولار) خلال أبريل من العام الحالي إلى 2.48 درهم ( 0.67 دولار) خلال مايو الحالي. وسيزيد سعر لتر البنزين خصوصي 95 من 2.11 درهم (0.57 دولار أميركي) إلى 2.34 درهم ( 0.64 دولار أميركي). وسيرتفع سعر لتر الديزل من 2.49 درهم (0.67 دولار أميركي) في أبريل الحالي إلى 2.53 درهم (0.68 دولار أميركي) ابتداء من الأول من مايو المقبل، شاملاً ضريبة القيمة المضافة (5%).

وكانت أسعار الوقود في أسواق دولة الإمارات سجلت زياداتها للشهر الثالث على التوالي.

كما قامت قطر برفع أسعار البنزين الممتاز والعادي والديزل بنسب تتراوح بين 2.5 في المئة و8 في المئة على أساس شهري وذلك خلال مايو الحالي مقارنة بشهر أبريل 2019. وسيرتفع سعر بيع لتر البنزين الممتاز بنسبة 8.1 في المئة إلى ريالين ( 0.68 دولار) مقابل1.85 ريال ( 0.51 دولار) في أبريل الحالي.

وفيما تشهد سلطنة عمان ارتفاع أسعار البنزين الممتاز إلى 221.95 بيسة ( 0.57 دولار) في مايو 2019 بعد أن كانت 214 بيسة ( 0.55 دولار) في أبريل 2019. وسيرتفع سعر البنزين العادي عند 210.91 بيسة (0.54 دولار) بعد أن كانت 203.91 بيسة (0.52 دولار) في أبريل الحالي. كما سترتفع خلال الشهر القادم أسعار الديزل في عمان إلى 251 بيسة (0.56 دولار) من سعر 245 بيسة (0.63 دولار)في أبريل 2019.

وفي منتصف شهر أبريل الحالي، أعلنت أرامكو السعودية عن أن أسعار البنزين المحدّثة للربع الثاني من العام 2019 وحتى نهاية يونيو 2019، لتكون الأسعار بالسعودية على النحو الآتي: ( بنزين 91 : 1.44 ريال لكل لتر) (0.38 دولار أميركي )، و( بنزين 95 : 2.10 ريال لكل لتر) ( 0.56 دولار ) وذلك خلال الربع الحالي أبريل إلى يونيو 2019م.

