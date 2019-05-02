مال وأعمال

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن أن إجمالي الوظائف الإشرافية والقيادية التي تم تسكينها في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بلغت 63 وظيفة إشرافية وقيادية منذ 20 أكتوبر 2016 وحتى الآن ، موضحة في ردها على سؤال برلماني أن جميع تلك التعيينات تمت وفقاً للقانون 25 لسنة 2006 والضوابط الموضوعة في تعيين تلك الوظائف.

وأشارت العقيل إلى أن الأمانة العامة للتخطيط راعت في تلك التعيينات تطبيق القرار رقم 18 لسنة 2011 بشأن المفاضلة بين المرشحين للترقية والاختيار. وأضافت العقيل أنه لم يتم تشكيل لجنة مقابلات لإجراء تلك التعيينات.

وتتشدد الحكومة بضبط إيقاع تعيينات الوظائف الإشراقية والقيادية وذلك لمزيد من الشفافية والمحاسبة للقياديين في إطار اتجاه الحكومة لتنفيذ خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفق أعلى معايير الشفافية وضبط مواطن الهدر في الانفاق في ظل تراجعات أسعار النفط منذ يوليو 2014 والتي أدت إلى زيادة مستويات العجز في الميزانية العامة للدولة.

