مال وأعمال

أصدر بنك الكويت المركزي اليوم البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت للربع الرابع من عام 2018، وكذلك البيانات المعدلة للربع الثالث من عام 2018.

وتظهر تلك البيانات تسجيل الحساب الحالي (الذي يبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) فائضًا خلال الربع الرابع من عام 2018 بلغ نحو 1643 مليون دينار، مقابل فائض بلغ نحو 923 مليون دينار خلال الربع السابق، بارتفاع قيمته 719.4 مليون دينار ونسبته 77.9%.

ويعزى ارتفاع فائض الحساب الجاري بصفة أساسية إلى تراجع العجز في حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وأهمها خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات) خلال الربع الرابع من عام 2018 بما قيمته 1164.0 مليون دينار وبنسبة 39.6% ليصل إلى نحو 1778 مليون دينار مقارنة بعجز بلغت قيمته نحو 2942 مليون دينار خلال الربع السابق. وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين) لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال الربع الرابع من عام 2018، فقد بلغ صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين المدرجة ضمن هذا الحساب نحو 2047 مليون دينار خلال الربع الرابع من عام 2018، مقابل نحو 1409 ملايين دينار خلال الربع السابق، بارتفاع قدره 637.1 مليون دينار.

ونتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال الربع الرابع لعام 2018 فائضًا بلغت قيمته نحو215 مليون دينار، مقابل عجز بلغت قيمته نحو 476 مليون دينار خلال الربع السابق.

