مال وأعمال

قرر مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في اجتماعه الـ 46 بدولة الكويت مجموعة من القرارات من بينها تعيين عبد الله الصبيح مديرا عاما للمؤسسة اعتبارا من أول يونيو 2019 ولمدة 5 أعوام، وذلك بعد تزكيته كمرشح للمنصب من قبل الكويت وتأييد ترشحه من قبل الدول الأعضاء في المجلس، وذلك خلفا لفهد الإبراهيم الذي انتهت فترة ولايته.

كما قرر مجلس المساهمين تعيين السفير جمال الغانم عضوا جديدا في مجلس إدارة المؤسسة ممثلا عن دولة الكويت، واعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات، وتقديم الشكر للدول التي قامت بالوفاء بحصصها من الأقساط المستحقة عليها في زيادة رأسمال المؤسسة. وعبر رئيس مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات رئيس وفد المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن متعب الرشيد عن تقدير المجلس العميق لـ «الإبراهيم» لخدماته ومساهماته الفعالة وحسن الأداء في إدارة وتطوير منظومة عمل المؤسسة وتحديث آلياتها وتفعيل قراراتها والارتقاء بها في مجالات عملها وخصوصا عمليات ضمان الاستثمار وتنمية الصادرات، فضلا عن تعزيز مكانتها وعلاقاتها الإقليمية والدولية والسعي لتحقيق تطلعات الدول الأعضاء والمستثمرين والمصدرين ورجال الأعمال في المنطقة خلال فترة ولايته. كما قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة احمد بن محمد الغنام وأعضاء المجلس وبمشاركة وحضور وزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف رئيس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الاعتيادية العاشرة لمجلس وزراء المالية العربية والاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية، بتكريم الإبراهيم وقدموا له درعا تذكارية بمناسبة انتهاء فترة ولايته وقدموا له الشكر على العديد من الإنجازات التي شهدتها فترة ولايته.

