مال وأعمال

اكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة «عقارات الكويت» طلال البحر ان الشركة قامت بشراء 5 قطع اراض في دبي، لتنفيذ مشروع سكني بقيمة إجمالية 20 مليون دينار، حيث تم البدء في المرحلة الاولى للمشروع، فيما تدرس الشركة عدة مشاريع بالسوق الأميركي نظرا للعوائد الكبرى منه بالاضافة الى السوق المحلي كما ندرس أفضل فرص للتخارج من بعض العقارات.

وقال البحر في حديثه امام حضور الجمعية العمومية العادية للشركة والتي اجتمعت امس بنسبة حضور بلغت 66.87 % ان الشركة أنهت مخططات فندق في منطقة الرقعي يتم البدء في إنشائه الشهر المقبل، فيما تنفذ حاليا برجاً سكنياً في نفس المنطقة ينتهي تنفيذه آخر العام الحالي لافتا الى انها نجحت في تخفيض الفائدة بنحو 20 %.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة عقارات الكويت، ابراهيم الذربان في كلمته في التقرير السنوي للشركة، إن الشركة ستستمر في تطبيق خطتها الهادفة إلى التوسع في الاستثمار في الأصول المدرجة للدخل وأصول التنمية واستكشاف فرص استثمارية عقارية داخل الكويت وخارجها ذات عوائد مجزية وقيمة مضافة لها ولمساهميها.

وأضاف الذربان أن عقارات الكويت تملك عدة أصول عقارية في كل من الإمارات والبحرين ولبنان، لافتا إلى أن الشركة تقوم بشكل دوري بدراسة الفرص المناسبة من حيث الإخراج او التطوير لتلك الأصول

وأوضح الذربان ان الشركة أعلنت في مارس 2018 عن رغبتها في الاستحواذ الاختياري غير النقدي على أسهم الشركة الدولية للمنتجعات والتي تملك وتدير أصولاً عقارية مجزية؛ منوها الى انه تم الانتهاء من إجراءات الاستحواذ خلال العام، والذي سيظهر أثره المالي لهذا الاستحواذ في 2019.

وأفاد بأن عقارات الكويت بدأت في 2018 بيع الوحدات السكنية الملحقة في فندق يوتل ميامي كما تم الإعلان عن انتهاء الاعمال الإنشائية لفندق يوتل سان فرانسيسكو بنهاية العام الماضي متوقعا التخارج من بعض الأصول هناك خلال الفترة المقبلة نظرا لتحسن الأسعار. وقد أقرت الجمعية العمومية العادية للشركة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 %على المساهمين.

