مال وأعمال

وصل وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان لمسقط أمس وذلك لترؤس وفد الكويت في الاجتماع الـ (57) للجنة التعاون التجاري والاجتماع الـ (45) للجنة التعاون الصناعي الخليجي. وكان في استقبال الوزير الروضان سفير الكويت لدى سلطنة عمان سليمان الحربي، يضم الوفد الكويتي المشارك بالاجتماع الوكيل المساعد للشؤون الخارجية بوزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر الصباح. ومن المقرر ان تناقش الاجتماعات عددا من الموضوعات المتصلة بالقطاعين التجاري والصناعي ومنها اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون وانشاء منصة موحدة لتسجيل العلامات التجارية ومبادرات رواد الاعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس.كما ستناقش الاجتماعات الضوابط المعدلة على إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية ومستجدات تحقيقات مكافحة الممارسات الضارة والتظلمات والرسوم الجمركية.