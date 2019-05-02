مال وأعمال

اكدت عضوة مجلس ادارة مجموعة رواد الأعمال الشيخة فوزية الصباح على أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لن يألو جهداً في تعزيز القدرات وتتنمية الأداء لتحسين بيئة الأعمال في الكويت تحقيقا للخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى فتح المجالات امام ابناء الكويت للانخراط في العمل الحر مشيرةً إلى ان المجموعة وأعضاء مجلس ادارتها وشباب المبادرين يؤكدون على الدور الرائد والدعم اللا محدود لسمو الشيخ جابر المبارك، في مساهمته على تحقيق أهداف وأفكار الشباب.

واضافت خلال لقائها مجموعة رواد الاعمال أن رئيس الوزراء يشدد على ضرورة القضاء على العقبات والعراقيل التي تواجه رواد الأعمال مبينة أن سموه دائما يوصي الوزارات المعنية على تحسين بيئة الاعمال للمبادرين..لافتة إلى أن التطورات المستمرة على صعيد التشريعات والقوانين جميعها يصب في مصلحة المواطنين ويدعم متطلبات المبادرين.

