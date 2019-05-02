مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن مواصلة نموه الإيجابي حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 24% ليصل إلى 12.4 مليون دك خلال فترة الربع الأول من عام 2019، بالمقارنة مع 10 مليون دك عن الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 12% لتصل إلى 27.3 مليون دك بالمقارنة مع 24.4 مليون دك عن الفترة ذاتها، وقد سجل البنك نموا قويا عبر كافة قطاعات الأعمال تقريبا. وبلغ النمو في إجمالي الموجودات 4% ليصل إلى 4.74 مليار دك وبلغت ودائع العملاء 3.13 مليار دك، في حين وصلت حقوق المساهمين إلى 576.5 مليون دك. وقد حافظ البنك على الجودة النوعية للموجودات ومعدل منخفض للقروض المتعثرة بلغ 1.57%، ونسبة تغطية عالية للقروض المتعثرة وصلت إلى 420%. كما استمر البنك في المحافظة على المعدل العالي لكفاية رأسماله والبالغ 18.99% متجاوزا بذلك الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، وبلغت ربحية السهم 6 فلوس للسهم الواحد.

وفي تعقيبه على هذه النتائج المالية القوية، صرح طلال بهبهاني، رئيس مجلس الإدارة قائلا:

«لقد جاءت هذه النتائج المالية الإيجابية استمرارا للنجاح الذي حققناه في عام 2018، والذي تجاوزت فيه الأرباح التشغيلية للبنك حاجز المائة مليون دينارا كويتيا لأول مرة في تاريخ البنك. ومن خلال الالتزام باستراتيجيتنا الحصيفة، استطعنا المحافظة على نمو مستمر ومتوازن وتعزيز وضع البنك باعتباره واحدا من البنوك الرائدة في المنطقة. ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا النجاح وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا».

من جهته عقب ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي قائلا: «إن هذه البداية الإيجابية لعام 2019 تعكس استراتيجية البنك الأهلي الكويتي التي تضع العميل في مقدمة أولوياتنا، وتجسد التزام البنك بتحقيق التميز في الأداء. كما إن التركيز على خدمة عملائنا سيمكننا من المنافسة والنمو وتحقيق النجاح المنشود في كافة الأسواق التي نعمل بها. وأضاف قائلا:لقد ساهمت أعمال البنك الأهلي الكويتي مصر في نتائج الربع الأول لعام 2019، حيث تصل نسبة مساهمتها إلى إجمالي أرباح المجموعة حوالى 13% وقد قام البنك بزيادة شبكة فروعه لتصل في مجملها إلى 41 فرعا موزعة على المواقع الإستراتيجية المهمة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

أما فرع البنك الأهلي الكويتي بمركز دبي المالي العالمي، فقد باشر العمل بصفة مركز إقليمي لإبرام الصفقات الخاصة بالشركات والقروض المشتركة بالمنطقة والمشاريع الضخمة وكان أداؤه ممتازا للغاية منذ افتتاحه في عام 2018».

واختتم حديثه بالقول: «إننا متفائلون بقدرة الاقتصاد الكويتي على مواصلة النمو.

