مال وأعمال

باستضافة من قسم التمويل والمنشآت المالية ونادي التمويل في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، نفذت هيئة أسواق المال محاضرة توعوية جامعية تحمل عنوان «تطوير السوق وترقيته ضمن مؤشرات أسواق المال».

و تأتي أهمية هذه المحاضرة انطلاقا من تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لهيئة أسواق المال وفقاً لما تضمنه قانون إنشائها رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وما جاء في الفقرة السابعة من المادة الثالثة التي نصت على «توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته»، وتماشياً مع مشاريع الهيئة الاستراتيجية، لا سيما مشروع تطوير السوق وكذلك المشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية الذي بدوره يسعى لتأهيل الأجيال القادمة من الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل وبما يتفق مع التوجهات التنموية الحكومية المستقبلية للتوصل إلى المخرجات التعليمية والمجتمعية المطلوبة بالتوافق مع أحدث المعايير العالمية المطبقة.

هذا وقد مثل الهيئة في تنفيذ هذه المحاضرة عبدالرحمن الفيلكاوي مدير إدارة تنظيم الأسواق، حيث قام باستعراض موضوع المحاضرة عبر عدة محاور خصص الأول منها للتعريف بالهيئة وأهدافها، أما المحور الثاني فتطرق الى التعريف بالأطراف المعنية في منظومة أسواق المال ودور كل منها ومسؤولياته.

