مال وأعمال

نالت «مجموعة التمدين جائزة «أفضل مطور عقاري لعام 2019» خلال حفل توزيع جوائز «أريبيان بيزنس 2019»، والذي أقيم يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019 في فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع.

وتحتفي الجائزة بأهم انجازات قطاع الأعمال على مستوى الشركات والأفراد وقد حازت «مجموعة التمدين» على هذه الجائزة تقديراً على تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات المبتكرة والمتميزة في دولة الكويت، أحدثها مشروع «مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس» والذي يعد أكبر مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث استحقت المجموعة هذه الجائزة بعد اجماع لجنة التحكيم والمكونة من العديد من الأشخاص المختصين في قطاع الأعمال بكونها مطابقة لجميع الشروط الخاصة بهذه الفئة من الجوائز.

وتأتي جوائز «أريبيان بيزنس» تكريماً لأبرز الشركات والشخصيات الكويتية الفعالة في المجتمع وتقديراً لانجازاتهم المميزة،

كما وتكرم الجوائز التجارب الناجحة والرائدة في دولة الكويت، ورصد المشاريع والأعمال النوعية والمبدعة في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية.

وأعرب احمد الصرعاوي، الرئيس التنفيذي «لشركة التمدين لمراكز التسوق» خلال تسلمه للجائزة: «فخورون لحصولنا على هذه الجائزة المرموقة التي جاءت نتاجاً للرؤية وللجهود المستمرة لمجموعة التمدين والتي ترمى الى ابتكار وتطوير المشاريع متعددة الاستخدامات التي تخدم اقتصادنا الوطني».

ومن الجدير بالذكر أن «مجموعة التمدين» قد حازت على ترخيص أحدث مشاريعها الترفيهية والثقافية والتجارية مؤخراً في جنوب الصباحية، كما تقوم بتطوير مشروع «مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس» والذي يعتزم افتتاح اولى مراحله بنهاية 2019، كما وتقوم أيضاً بتنفيذ مشروع الخيران أكبر واجهة بحرية في منطقة صباح الأحمد البحرية ينفذها القطاع الخاص في دولة الكويت.

ويذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تحصد بها «مجموعة التمدين» جائزة «أفضل مطور عقاري» حيث حازتها مسبقاً عام 2016.

