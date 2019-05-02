مال وأعمال

يستعد بنك الكويت الوطني لاستقبال الصائمين على موائد الإفطار يومياً في خيمته الرمضانية والكائنة بالقرب من المركز العلمي على شارع الخليج العربي. وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج «افعل الخير في شهر الخير» الخاص بشهر رمضان المبارك والحافل بالفعاليات والنشاطات الخيرية والإنسانية، والذي يواظب بنك الكويت الوطني على إطلاقه منذ أكثر من 25 عاماً.

وقد قام الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت سليمان المرزوق ومدير عام مجموعة الموارد البشرية عماد العبلاني ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان ومدير عام مجموعة العمليات محمد الخرافي ونائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات أحمد بورسلي ونائب مدير عام مجموعة تقنية المعلومات والعمليات ضاري القريشي بتفقد الاستعدادات اللوجستية للبدء باستقبال الصائمين طوال الشهر الفضيل.

والتقت الادارة التنفيذية مع فريق المتطوعين من موظفي بنك الكويت الوطني، حيث اطلعت منهم على ما تم انجازه من أعمال وأشادت بجهودهم الجليلة التي يبذلونها خلال الشهر الفضيل لاسيما أنهم ينفذون مبادرات عديدة ضمن برنامج «افعل الخير في شهر الخير» فهم يتوزعون بين تنظيم سير خيمة الافطار وزيارات ميدانية لتوزيع وجبات الافطار وجولتهم اليومية في قصر نايف على هامش رعاية برنامج مدفع الافطار، إلى جانب حملات أخرى لدعم الاسر المحتاجة ولتوزيع وجبات الافطار على السائقين في الطرقات قبيل موعد الآذان.

