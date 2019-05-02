مال وأعمال

تواصل «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» قيادة مسيرة نمو قطاع السياحة، مدفوعةً بإنجازات نوعية تحققت خلال العام 2018 الذي شهد تحسّناً ملموساً في إيرادات الفنادق وعدد الزوار والسيّاح في الإمارة. وجاء الإعلان عن إحصائيات العام الماضي بالتزامن مع الاستعدادات الجارية للمشاركة في «سوق السفر العربي 2019»، المقرر بين 28 أبريل الحالي و1 مايو المقبل في «مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض».

لقد وصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بإمارة الشارقة في عام 2018 إلى 1,738,543 زائر، حيث بلغ إجمالي إيراداتها مجتمعةً 633 مليون درهم إماراتي. وشهدت الفنادق معدل إشغال يصل إلى 65% والشقق الفندقية وصلت إلى 60%. قال خالد المدفع، رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»: «تتبنّى حكومة الشارقة رؤية واضحة تستهدف استقطاب 10 ملايين سائح بحلول العام 2021، بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. ونعتز بما حققناه من نتائج إيجابية خلال العام 2018، فبفضل الجهود اللامحدودة وتعاون الشركاء كافة معنا فقد وصلت نسبة تحقيقنا للرؤية حتى هذا اليوم لـ 70%، بما يعادل 7 ملايين زائر لإمارة الشارقة، وهذا العدد ينقسم إلى رواد المعارض والفعاليات والمتاحف والزوار عبر مطار الشارقة الدولي، مما يمثل إنجازاً نوعياً نفخر به ومسؤولية كبيرة تدفعنا قدماً إلى مواصلة الارتقاء بالقطاع السياحي لترجمة التطلعات الطموحة في الوقت المحدد. ويأتي الأداء الإيجابي للقطاع السياحي المحلي بمثابة إضافة مهمة للنجاحات المتلاحقة التي تقودها الشارقة، والتي تكلّلت مؤخراً باختيارها كـ «عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019» من قبل «اليونسكو».

