مال وأعمال

بأنشطة ومساهمات اجتماعية متعددة، ومبادرات توعوية وتطوعية مختلفة، وتواصل يومي مع الجمهور، يطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» برنامجه الحافل في شهر رمضان المبارك «تواصل بالخير في شهر الخير 5» الذي يتسم بالتنوع ليجسد ريادة البنك في المسؤولية الاجتماعية.

وقال المدير التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة في «بيتك»، يوسف عبدالله الرويح، ان «بيتك» يحافظ على ريادته في تحقيق المسؤولية الاجتماعية بمختلف جوانبها ومواصلة جهود دعم المبادرات التي تخدم المجتمع، منوها بالحرص الكبير على تحقيق التنمية المستدامة التي هي ركيزة أساسية في استراتيجية «بيتك».

وأشار الرويح الى أن باكورة برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير 5» كانت بزيارة محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد في ديوان عام المحافظة، لبحث مجالات التعاون والتنسيق بين «بيتك» والمحافظة لخدمة المجتمع خلال ايام شهر رمضان المبارك، في اطار برنامج متكامل يغطي معظم المحافظات، بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة.

وأشار الرويح في تصريح صحافي، الى انه تم تنظيم لقاء تنويري مع فريق «بيتك- التطوعي» الذي أبدى جاهزيته للقيام بواجباته تجاه المجتمع وتنفيذ مختلف المبادرات اليومية حسب الخطة الموضوعة بما يعزز الروح التطوعية لدى الشباب والموظفين، ويسهم في غرس وتعميق مفهوم العطاء بين ابناء المجتمع.

وأكد الرويح مواصلة التميز في حملة «افطار الصائم» التي يتشمل توزيع أكثر من 20 الف وجبة افطار على مدار الشهر الكريم في مواقع مختلفة بعدد من المحافظات.

زيارات لمواقع العمل الحيوية

ونوه الرويح بتنظيم عددا من الزيارات الى مواقع العمل الحيوية لدى الجهات الرسمية التي تعمل على مدار الساعة واثناء ساعات الفطور، تقديراً لجهود العاملين فيها ودورهم المهم في الدولة والمجتمع، إذ يشارك فريق «بيتك» العاملين في هذه الجهات تناول وجبة الإفطار في مقر عملهم.

وأشار الى ان «بيتك» سيواصل للسنة الثانية على التوالي التعاون مع حملة «رمضان أمان» والتي تنظم بشراكة استراتيجية مع وزارة الداخلية، ومركز العمل التطوعي. وستقوم الحملة بتوزيع 100 ألف وجبة إفطار قبل موعد اذان المغرب بعشر دقائق بالاضافة الى توزيع الكتيبات التوعوية. وتغطي الحملة أبرز وأهم التقاطعات الرئيسية والشوارع التي تشهد ازدحاماً مرورياً قبل وقت الإفطار بهدف تجنب الحوادث المرورية.

وقال الرويح أنه انطلاقا من حرصه على الاهتمام بالصحة والانشطة الرياضية، يقوم «بيتك» بتنظيم فعاليات رياضية يومية بالتعاون مع نادي Flare Fitness للياقة البدنية وهي فعاليات تحدي حرق السعرات الحرارية التي تقدم جوائز لأكثر عشرين شخصا حرق سعرات حرارية، وفعاليات اخرى خلال رمضان تتضمن انشطة رياضية وهدايا، بما يؤكد دور «بيتك» في مجال الصحة والرياضة.

زيارات وقرقيعان

ونوه بتنظيم فعاليات القرقيعان في جهات مختلفة تشمل الديسكفري مول، وجمعية اولياء أمور المعاقين، وجمعية متلازمة الداون، ومعهد دسمان للسكري، بما يساهم برسم البسمة على اوجه الكثيرين ومشاركتهم بهجة رمضان واحتفالات القرقيعان.

كما ينظم «بيتك» زيارات الى المراكز الصحية والمستشفيات، لزيارة المرضى وتوزيع الهدايا ومشاركتهم في هذه الأيام المباركة، بما يشمل كذلك العديد من المراكز الطبية والمؤسسات الاجتماعية وغيرها من المراكز، التي تقدم خدمة مجتمعية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مثل مركز الكويت لمكافحة السرطان، ودور رعاية المسنين.

كما يقدم «بيتك» خدمة الضيافة على مجموعة من المساجد في مناطق مختلفة في الكويت في صلاة التراويح، بالاضافة للعشر الاواخر من رمضان ضمن اطار الحرص على التواصل مع المجتمع في مختلف المناسبات. ويقوم فريق «بيتك» بالتطوع في الليالي العشر الأواخر من رمضان لخدمة المصلين ومساعدة رجال الدفاع المدني والأمن المتواجدين، والمشاركة في التنظيم في مسجد الدولة الكبير.

وأوضح أن «بيتك» يطلق سلسلة من الحلقات التوعوية في عدة مجالات تحمل نصائح وإرشادات شرعية واجتماعية وصحية ورسائل توعوية بالتعاون مع هيئات وجهات مسؤولة كمستشفى السلام ووزارة الداخلية ومتخصصين في الصحة والرياضة، لافتا الى ان المواد الاعلامية والفيديوهات التوعوية التي يطرحها «بيتك» تلاقي تفاعلا وترحيبا كبيرين من المتابعين والجمهور، منوها بتنظيم مسابقات مختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

