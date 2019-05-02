مال وأعمال

حصدت شركة «كواليتي نت» جائزة أفضل شركة اتصالات معلوماتية في الكويت للمرة الثالثة على التوالي من مؤسسة آريبيان بيزنس المؤسسة الإعلامية المتخصصة بمنح جوائز النجاح والتمييز في قطاع الاقتصاد وذلك خلال احتفالية أقيمت أخيراً في فندق الفورسيزن الكويت، بمشاركة كبرى المؤسسات الخاصة، وبحضور حشد كبير من رجال الأعمال والأعلاميين والمهتمين في مجال قطاع الأعمال والاقتصاد والمبادرون في دولة الكويت، ومثل رئيس قطاع الادارة المالية غاريت فوكس كواليتي نت في حفل التكريم مع وفد من رؤساء الإدارات وقياديي الشركة .

وبهذه المناسبة، قالت مديرة ادارة التسويق في الشركة نيفين توفيق في بيان صحافي: يسرني استمرار «كواليتي نت» في حصد الجوائز التي تعتبر سمة من سمات أعمالها ، و تتويجا لمسيرتها المستمرة وارتقائها في تقديم وابتكار كافة الخدمات المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. معتبرة أن هذه الجائزة تمثل أهمية خاصة للشركة في هذا الوقت لانها تأتي في إطار أجواء مفعمة بالمنافسة على جميع المجالات. كما أنها تأتي نتاجا للجهود الحثيثة نحو الالتزام بأعلى معايير الجودة في الأداء والخدمة، وتطبيقا لرؤية قيادي الشركة الجادة وخططهم المستقبلية.

واضافت توفيق أن «كواليتي نت» ركزت على جلب أفضل التقنيات والتحديثات التي تواكب العصر وقد أثرى هذا التوجه الجريء معدلات النمو على كافة عمليات الشركة التشغيلية وإعزاز لجميع القائمين على الشركة، كما احتفظت «كواليتي نت» بريادتها في السوق بفضل ابتكارها الدائم حيث أطلقت العديد من الخدمات الجديدة والمبتكرة والتي بدورها سمحت للشركة من التوسع والدخول في أسواق جديدة مثل السوق العراقي .

وأوضحت توفيق أنه في ظل حرص الشركة على التواصل مع العملاء أضافت الكثير من التحسينات خاصة أن القطاع الذي تعمل فيه الشركة يتسم بمنافسة عالية تزداد حدتها يوما بعد يوم، لافتة إلى أن إحدى أولويات الشركة هو الاهتمام بالعملاء والاستماع لطلباتهم. وقد أبرزت المناهج البحثية التي أجرتها الشركة أخيراً أنهم يقدرون خدمات «كواليتي نت» ولكنهم يترقبون الأفضل وينتظرون الأكثر دائما

وختمت توفيق تصريحها قائلة: «نهدي هذه الجائزة المتميزة لفريق عمل شركة «كواليتي نت» أصحاب المجهود الحقيقي لهذا النجاح كما نهديها الى عملاء شركة «كواليتي نت» الذين وثقوا فينا وفي خدمات الشركة وانتهز هذه الفرصة بتكرار وعدنا بتقديم الأفضل والأفضل دائما».

